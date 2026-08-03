Hatta Suudi Arabistan Veliaht Prensi var! Başkan Erdoğan'dan Gazze vurgusu: İsrail barış planına uymalı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin yol haritasına İsrail'in eksiksiz uymasının planın başarısı için şart olduğunu vurguladı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan, Türkiye olarak, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğumuzu, kalıcı barışın tesisi ile bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştığımızı ifade etti.
GAZZE BARIŞ PLANI VURGUSU
Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının Plan'ın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiğimizi belirtti.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel