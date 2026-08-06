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Zehir tacirlerine 71 ilde büyük darbe: 844 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde 71 ilde düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. Polis ekiplerinin geniş çaplı operasyonlarında 832 kilogram uyuşturucu madde ile 425 bin 419 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 1.302 şüpheliden 844'ü tutuklandı.

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Zehir tacirlerine 71 ilde büyük darbe: 844 şüpheli tutuklandı

Emniyet güçleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik mücadelesini Türkiye genelinde sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri tarafından son 10 gün içerisinde toplam 71 ilde kapsamlı uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen toplam 1.302 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu operasyonlarında 844 tutuklama: 71 ilde büyük darbeUyuşturucu operasyonlarında 844 tutuklama: 71 ilde büyük darbe

832 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin adreslere ve şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği aramalarda toplam 832 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 425 bin 419 adet uyuşturucu hap bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Zehir tacirlerine 71 ilde büyük darbe: 844 şüpheli tutuklandı-2

844 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

  • Gözaltına alınan 1.302 şüpheliden 844'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.
  • 140 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
  • Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Zehir tacirlerine 71 ilde büyük darbe: 844 şüpheli tutuklandı-3

BİNLERCE POLİS SAHAYA İNDİ

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.

71 ilde düzenlenen operasyonlara;

  • 1.955 ekip,
  • 4 bin 800 personel,
  • 17 hava aracı,
  • 43 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Zehir tacirlerine 71 ilde büyük darbe: 844 şüpheli tutuklandı-3

HAVADAN VE KARADAN TAKİP

Uyuşturucu satıcılarının tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında ekipler çok sayıda noktada eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Sahadaki polis ekiplerine hava araçları ve narkotik dedektör köpekleri de destek verdi.

Zehir tacirlerine 71 ilde büyük darbe: 844 şüpheli tutuklandı-4

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı açıklamasında uyuşturucuyla mücadelede gençlerin ve ailelerin korunmasına dikkat çekilerek şu mesaj verildi:

"Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Açıklamada operasyonlarda görev alan polisler, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve çalışmalarda emeği geçen personel de tebrik edildi.

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Zehir tacirlerine 71 ilde büyük darbe: 844 şüpheli tutuklandı-6 Zehir tacirlerine 71 ilde büyük darbe: 844 şüpheli tutuklandı-7 Zehir tacirlerine 71 ilde büyük darbe: 844 şüpheli tutuklandı-8
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