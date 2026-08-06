Zehir tacirlerine 71 ilde büyük darbe: 844 şüpheli tutuklandı

Emniyet güçleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik mücadelesini Türkiye genelinde sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri tarafından son 10 gün içerisinde toplam 71 ilde kapsamlı uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen toplam 1.302 şüpheli yakalandı.