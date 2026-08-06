Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Arama çalışmalarına katılan 2 dalgıç tutuklandı
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Arama çalışmaları sırasında barajda not, reçete ve makas bulan iki dalgıç, "delil karartma" suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma, delillerin baraja nasıl ulaştığı ve muhafaza sürecine ilişkin iddialar üzerinden genişletildi.
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, arama çalışmaları sırasında barajda bulunan delillerin ortaya çıkış süreci mercek altına alındı. Delillerin bulunmasına ilişkin tutanaklar ve bilirkişi raporları doğrultusunda, arama çalışmalarına katılan iki dalgıç "delil karartma" suçlamasıyla tutuklandı.
SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, dosyada baş şüpheli olarak yer alan oğlu Mustafa Türkay Sonel, polis müdürleri, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi ve çok sayıda memurun da aralarında bulunduğu 28 kişinin tutuklandığı dosyada iki dalgıç hakkında da tutuklama kararı verildi.
BARAJDA REÇETE VE NOT BULUNDU
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, arama çalışmaları sırasında bulunan delillerin baraja nasıl ulaştığı, tutanakların düzenlenme süreci ve delillerin muhafaza edilmesine ilişkin iddialar üzerinde yoğunlaştı.
Dosyada yer alan 8 Ocak 2020 tarihli tutanakta, su altı aramalarında bazı ıslanmış kâğıt parçalarının bulunduğu belirtildi. Kâğıtlar arasında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesi ile üzerinde okunabildiği kadarıyla "psikolojikmen bize baskı yaratıldığı" ifadesinin yer aldığı bir not bulunduğu kaydedildi. Tutanakta, bu materyallerin olay yeri inceleme ekiplerine delil olarak teslim edildiği bilgisine yer verildi.
MAKAS DA DELİL DOSYASINA GİRDİ
10 Ocak 2020 tarihli bir başka tutanakta ise barajda yaklaşık 14 santimetre uzunluğunda siyah saplı bir makas bulunduğu belirtildi.
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİT
Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, su altında bulunan kâğıt parçalarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelere yer verildi. Raporda, bir kâğıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı, suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği yönünde tespit yapıldı.
Bu değerlendirme sonrasında, aramalarda ortaya çıkarılan materyallerin ne şekilde ve hangi koşullarda bulunduğuna ilişkin soru işaretleri yeniden gündeme geldi.
İKİ DALGIÇ TUTUKLANDI
Yürütülen soruşturma kapsamında arama çalışmalarına katılan iki dalgıç, "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
DOSYADA ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA BULUNUYOR
Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada bugüne kadar çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.
Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yanı sıra, eski polis Gökhan Ertok, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov'un annesi Cemile Yücer, eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu ve güvenlik korucusu Fatih Özmen hakkında da tutuklama kararları verildi.