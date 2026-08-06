Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Arama çalışmalarına katılan 2 dalgıç tutuklandı

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, arama çalışmaları sırasında barajda bulunan delillerin ortaya çıkış süreci mercek altına alındı. Delillerin bulunmasına ilişkin tutanaklar ve bilirkişi raporları doğrultusunda, arama çalışmalarına katılan iki dalgıç "delil karartma" suçlamasıyla tutuklandı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, dosyada baş şüpheli olarak yer alan oğlu Mustafa Türkay Sonel, polis müdürleri, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi ve çok sayıda memurun da aralarında bulunduğu 28 kişinin tutuklandığı dosyada iki dalgıç hakkında da tutuklama kararı verildi.