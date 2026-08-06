Sosyal medya hesabında 369 bin takipçisi olan rapçi Yüşa Keskin'in (27) tüfekli klibi mercek altına alındı.

Samsun Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, söz konusu klipte tüfek kullanıldığına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu doğrultuda "Rapçi Keskin" olarak tanınan Yüşa Keskin ile motosikleti kullanan Doğukan Urkapı (26), motosiklette elinde tüfek bulunan Doğuş Karagül (26) ve klip çekimi için tüfeği temin ettiği öne sürülen Salihcan Özuygur (27), Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da klip çekiminde tüfek kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan rapçi Yüşa Keskin'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. (Fotoğraflar: İHA)

"SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME.."

Şüphelilerin, klip çekimlerinde tüfekle poz vererek suçu ve suçluyu övme ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında işlem başlatıldı.

Operasyonda 1 tüfek ele geçirilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yüşa Keskin ile birlikte 4 kişi mahkemece serbest bırakıldı.

KLİPLERDE AYNI İÇERİKLER

Öte yandan, şarkıları milyonlar tarafından dinlenen rapçi Keskin'in kliplerinde sıkça silah, cinayet, mafya ve şiddet gibi unsurlara yer verdiği biliniyor.