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Suçu ve suçluyu övme! Klibinde tüfek kullanan Rapçi Yüşa Keskin'e gözaltı

Samsun’da, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan rapçi Yüşa Keskin'in klip çekimi sırasında tüfek kullanması ekipleri harekete geçirdi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışma sonucunda düzenlenen operasyonda, klip ekibinden 4 kişi gözaltına alınmalarının ardından serbest bırakıldı.

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Suçu ve suçluyu övme! Klibinde tüfek kullanan Rapçi Yüşa Keskin'e gözaltı

Sosyal medya hesabında 369 bin takipçisi olan rapçi Yüşa Keskin'in (27) tüfekli klibi mercek altına alındı.

Samsun Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, söz konusu klipte tüfek kullanıldığına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Rapçi Yüşa Keskine klip operasyonu: Tüfekle poz veren 4 şüpheli adliyeye sevk edildiRapçi Yüşa Keskine klip operasyonu: Tüfekle poz veren 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu doğrultuda "Rapçi Keskin" olarak tanınan Yüşa Keskin ile motosikleti kullanan Doğukan Urkapı (26), motosiklette elinde tüfek bulunan Doğuş Karagül (26) ve klip çekimi için tüfeği temin ettiği öne sürülen Salihcan Özuygur (27), Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da klip çekiminde tüfek kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan rapçi Yüşa Keskin'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. (Fotoğraflar: İHA)Samsun'da klip çekiminde tüfek kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan rapçi Yüşa Keskin'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. (Fotoğraflar: İHA)

"SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME.."

Şüphelilerin, klip çekimlerinde tüfekle poz vererek suçu ve suçluyu övme ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında işlem başlatıldı.

Operasyonda 1 tüfek ele geçirilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yüşa Keskin ile birlikte 4 kişi mahkemece serbest bırakıldı.

Suçu ve suçluyu övme! Klibinde tüfek kullanan Rapçi Yüşa Keskin'e gözaltı-1

KLİPLERDE AYNI İÇERİKLER

Öte yandan, şarkıları milyonlar tarafından dinlenen rapçi Keskin'in kliplerinde sıkça silah, cinayet, mafya ve şiddet gibi unsurlara yer verdiği biliniyor.

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