AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Ertuğrul Özkök'ün diktatör iftirasına tepki: "Mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör iftirası atan CHP yandaşı gazeteci Ertuğrul Özkök'e sert tepki gösterdi. Çelik, "En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör iftirası atan CHP yandaşı gazeteci Ertuğrul Özkök'e sert tepki gösterdi.
Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir.
Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir.
Türkiye'ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur. Maalesef bu belli kesimlerde bir siyasi karakter haline gelmiştir.
En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir.
Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.
Yine bu zihniyetin partimizden bahsederken "AK Parti diye bir parti yok" anlamına gelen sözleri sadece çürümüş bir zihniyetin temennisidir. Gerçeği öğrenmek isteyen biri, sokaklara çıkıp bunu dile getirsin ve cevabını bizzat yaşasın.
Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır.
ERTUĞRUL ÖZKÖK NE DEDİ?
CHP yandaşı gazeteci Ertuğrul Özkök, Bahar Feyzan'ın programına konuk olduğu sırada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu dönemler geçecek. Ben İspanya'da bir öğrenci olarak İspanya'da Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Franco diktatörlüğü. Öldüğü gece İspanya'da rejim değişti ya, öldüğü gece. Bu tür rejimlerin böyle bu şekilde devam edeceğini kimse düşünmesin, devam etmez. Bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliği ile geçerli bir rejim."