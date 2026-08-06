Antalya'daki yolsuzluk operasyonundan fuhuş ağı çıktı! 6 şüpheli tutuklandı: Tuğçe Güney soruşturması devam ediyor
Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Düzenlenen operasyonun, geçen hafta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'e yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının devamı niteliğinde olduğu belirtildi.
Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fuhuşa aracılık eden kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda S.A, C.T, S.S, G.Ü, D.Ö, K.B.K, E.B, C.S. ve E.G.T. gözaltına alındı.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A, C.T, D.Ö, K.B.K, E.B. ve E.G.T. tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
YOLSUZLUK SORUŞTURMASININ DEVAMI NİTELİĞİNDE
Öte yandan düzenlenen operasyonun, geçen hafta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'e yönelik soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu belirtildi.
CHP'Lİ BÖCEK'E BABA DİYE HİTAP EDİYOR
Güney'in sosyal medya paylaşımlarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e "baba" diye hitap ettiği ve Böcek'in tutuklanmasının ardından Antalya Gençlik Merkezi ile Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu olarak görev yaptığı bildirildi.
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