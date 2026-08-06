Tuğçe Güney ve CHP'li Muhittin Böcek



CHP'Lİ BÖCEK'E BABA DİYE HİTAP EDİYOR



Güney'in sosyal medya paylaşımlarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e "baba" diye hitap ettiği ve Böcek'in tutuklanmasının ardından Antalya Gençlik Merkezi ile Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu olarak görev yaptığı bildirildi.

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