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Antalya'daki yolsuzluk operasyonundan fuhuş ağı çıktı! 6 şüpheli tutuklandı: Tuğçe Güney soruşturması devam ediyor

Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Düzenlenen operasyonun, geçen hafta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'e yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

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Antalya'daki yolsuzluk operasyonundan fuhuş ağı çıktı! 6 şüpheli tutuklandı: Tuğçe Güney soruşturması devam ediyor

Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fuhuşa aracılık eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Antalya'da fuhuş operasyonu (Fotoğraflar DHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Antalya'da fuhuş operasyonu (Fotoğraflar DHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Ekiplerin düzenlediği operasyonda S.A, C.T, S.S, G.Ü, D.Ö, K.B.K, E.B, C.S. ve E.G.T. gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A, C.T, D.Ö, K.B.K, E.B. ve E.G.T. tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Tuğçe Güney, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 29 Temmuz 2026'da tutuklanmıştı.Tuğçe Güney, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 29 Temmuz 2026'da tutuklanmıştı.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASININ DEVAMI NİTELİĞİNDE

Öte yandan düzenlenen operasyonun, geçen hafta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'e yönelik soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Tuğçe Güney ve CHP'li Muhittin BöcekTuğçe Güney ve CHP'li Muhittin Böcek


CHP'Lİ BÖCEK'E BABA DİYE HİTAP EDİYOR

Güney'in sosyal medya paylaşımlarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e "baba" diye hitap ettiği ve Böcek'in tutuklanmasının ardından Antalya Gençlik Merkezi ile Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu olarak görev yaptığı bildirildi.

CHPli Antalya Büyükşehir Belediyesinde bir tutuklama daha: Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandıCHPli Antalya Büyükşehir Belediyesinde bir tutuklama daha: Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandı
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bir tutuklama daha: Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandı

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Antalya'daki yolsuzluk operasyonundan fuhuş ağı çıktı! 6 şüpheli tutuklandı: Tuğçe Güney soruşturması devam ediyor-5 Antalya'daki yolsuzluk operasyonundan fuhuş ağı çıktı! 6 şüpheli tutuklandı: Tuğçe Güney soruşturması devam ediyor-6 Antalya'daki yolsuzluk operasyonundan fuhuş ağı çıktı! 6 şüpheli tutuklandı: Tuğçe Güney soruşturması devam ediyor-7

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