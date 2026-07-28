CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bir tutuklama daha: Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandı

CHP'li belediyelerin yolsuzluk ve rüşvet skandalları dur durak bilmiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir usulsüzlük olayı yaşanıyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yaptığı otelde yakalanan Güney, işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.