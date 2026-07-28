CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bir tutuklama daha: Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında belediyeye bağlı Gençlik Merkezi'nde de arama yapıldı. T.G'nin sosyal medya paylaşımlarında Muhittin Böcek'e 'baba' diye hitap ettiği ortaya çıktı.
CHP'li belediyelerin yolsuzluk ve rüşvet skandalları dur durak bilmiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir usulsüzlük olayı yaşanıyor.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney gözaltına alındı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yaptığı otelde yakalanan Güney, işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GENÇLİK MERKEZİ'NDE ARAMA
Gözaltı kararının ardından KOM ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de arama gerçekleştirdi.
Aramalarda bilgisayarlar, güvenlik kamerası kayıtları, hard diskler ve çeşitli resmi belgelere incelenmek üzere el konuldu.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tuğçe Güney, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.
MUHİTTİN BÖCEK'E 'BABA' DİYORDU
Tuğçe Güney'in sosyal medya paylaşımlarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e "baba" diye hitap ettiği görüldü.
Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından Güney'in Antalya Gençlik Merkezi ile Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu olarak görev yaptığı belirtildi.