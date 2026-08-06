Karadağ Başbakanı'nın eşi Milena Spajic'den Emine Erdoğan'a övgü: Sıfır Atık'ı örnek alıyor

2026 NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen liderlerden biri de Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'ti. Spajic'in eşi Milena Spajic de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen lider eşleri programında verdiği mesajlarla öne çıktı.

Çocukların dijital güvenliği ve toplumsal dayanışmaya yönelik açıklamalarıyla öne çıkan Spajic'in, Türkiye'ye ve Emine Erdoğan'ın yürüttüğü sosyal projelere duyduğu ilgi de zirvenin ardından gündem oldu. Günaydın'dan Ömer Karahan 06 Ağustos 2026 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:

Milena Spajic

"BİZİM SORUMLULUĞUMUZ DA O DÜNYAYI GÜVENLİ KILMAK"

Çocukların dijital dünyada güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, "Çocuklar, fiziksel ve dijital dünya arasında ayrım yapamıyor. Onlar için tek bir dünya var. Bizim sorumluluğumuz da o dünyayı güvenli kılmak" sözleriyle teknolojinin merkezinde insanı unutmayan bir bakış açısı sundu.

Çocukların geleceğine, dijital güvenliğe ve uluslararası dayanışmaya dair güçlü bir izlenim bıraktı. Milena Spajic'in kamuoyundaki profili de tam olarak bu çizgide ilerliyor. Gösterişten uzak, sakin ama etkili… Sosyal sorumluluk başlıklarında görünür olmayı tercih ediyor.