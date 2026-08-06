Karadağ Başbakanı'nın eşi Milena Spajic'den Emine Erdoğan'a övgü: Sıfır Atık'ı örnek alıyor
Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Karadağ Başbakanı'nın eşi Milena Spajic, çocukların dijital güvenliği ve toplumsal dayanışma üzerine önemli mesajlar verdi. Türkiye sevgisini dile getiren Spajic, Emine Erdoğan'ın sürdürülebilir moda ve aile vizyonunu ülkesinde uygulamak istediğini belirtti.
2026 NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'in eşi Milena Spajic, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen lider eşleri programındaki mesajlarıyla dikkat çekti.
EMİNE ERDOĞAN'IN YÜRÜTTÜĞÜ SOSYAL PROJELERE YÖNELİK İLGİ
Çocukların dijital güvenliği ve toplumsal dayanışmaya yönelik açıklamalarıyla öne çıkan Spajic'in, Türkiye'ye ve Emine Erdoğan'ın yürüttüğü sosyal projelere duyduğu ilgi de zirvenin ardından gündem oldu. Günaydın'dan Ömer Karahan 06 Ağustos 2026 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:
2026 NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen liderlerden biri de Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'ti. Spajic'in eşi Milena Spajic de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen lider eşleri programında verdiği mesajlarla öne çıktı.
"BİZİM SORUMLULUĞUMUZ DA O DÜNYAYI GÜVENLİ KILMAK"
Çocukların dijital dünyada güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, "Çocuklar, fiziksel ve dijital dünya arasında ayrım yapamıyor. Onlar için tek bir dünya var. Bizim sorumluluğumuz da o dünyayı güvenli kılmak" sözleriyle teknolojinin merkezinde insanı unutmayan bir bakış açısı sundu.
Çocukların geleceğine, dijital güvenliğe ve uluslararası dayanışmaya dair güçlü bir izlenim bıraktı. Milena Spajic'in kamuoyundaki profili de tam olarak bu çizgide ilerliyor. Gösterişten uzak, sakin ama etkili… Sosyal sorumluluk başlıklarında görünür olmayı tercih ediyor.
SEVGİ VE TOPLUMSAL BİRLİK DUYGUSU
Karadağ'da verdiği mesajlarda da aile, dayanışma, sevgi ve toplumsal birlik duygusunu sık sık öne çıkarıyor. "Bizi her gün sevgiye, iyi insanlara olan inanç ve çocuklarımız için daha güzel bir geleceğe olan umut yönlendirsin" sözleri, onun kamuoyuna yansıyan duruşunu özetleyen cümlelerden biri oldu.
Ankara ziyareti ise bu yaklaşımın uluslararası alandaki yansımasıydı. NATO Zirvesi'nin yoğun diplomasi trafiğinde Milena Spajic, First Lady Emine Erdoğan'ın davetlisi olarak farklı ülkelerin lider eşleriyle bir araya gelirken, Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk köprüsüne de zarif bir katkı sundu.
SIK SIK TÜRKİYE'YE TATİLE GELİYOR
Başbakan Milojko Spajic ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki resmi resepsiyona katılan Milena Spajic, iki ülke arasındaki sıcak ilişkilerin sembolik yüzlerinden biri olarak dikkat çekti.
Milena Spajic, zirve sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'yi, insanlarını ve tatil destinasyonlarını çok sevdiğini açıkladı. Fırsat buldukça sık sık ülkemize tatile gelen Spajic'in First Lady Emine Erdoğan'ın çalışmalarını da yakından takip ettiği ortaya çıktı.
SIFIR ATIK KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA
Spajic, Emine Hanım'ın aile ve toplum dayanışması vizyonu başta olmak üzere sıfır atık kapsamında sürdürülebilir moda anlayışını çok yakından takip ederek beğendiğini ve Karadağ'da da bu konuyla ilgili çalışmalar yapmak istediğini belirtti.
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