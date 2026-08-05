TDV'den Gazze'ye yeni yardım eli! Hijyen paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'de yerinden edilmiş ailelere 5 bin hijyen paketi dağıttı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Hijyen paketlerinin diş macunu, şampuan, sabun ve çamaşır deterjanı gibi temel kişisel ve evsel bakım ürünlerini içerdiğini aktaran Süleyman, Gazze'deki insani kriz ve temel ihtiyaç maddelerinin eksikliği nedeniyle bu tür malzemelere erişimin aileler için büyük bir zorluk haline geldiğine dikkati çekti.



Projeyle, yerinden edilmiş ve zarar görmüş ailelerin sağlık ve yaşam koşullarının iyileştirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Süleyman, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım çalışmalarına sağladıkları kesintisiz destekten dolayı TDV ve Türkiye halkına teşekkür etti.



Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin verilerine göre, Gazze Şeridi'nin 2,1 milyonluk nüfusunun büyük çoğunluğu halen yerinden edilmiş durumda bulunuyor ve temel hizmetler ile en temel yaşam olanaklarının ciddi eksikliğiyle karşı karşıya kalıyor.



BM daha önce yaptığı uyarılarda, temel malzemelerin girişinde ve atıkların uzaklaştırılmasında yaşanan zorluklar nedeniyle su kıtlığının birçok aileyi günlük olarak içme suyu veya kişisel hijyen ve hastalıklardan korunma arasında seçim yapmaya zorladığını belirtmişti.



TDV, Gazze Şeridi'nde insani yardım projeleri yürütmeye devam ediyor.



Vakıf, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de milyonlarca Filistinliye gıda, hijyen ve barınma yardımı ulaştırdığını açıklamıştı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce Filistinli yaşamını yitirdi, yüz binlercesi yaralandı ve bölgedeki altyapının büyük bölümü tahrip oldu.