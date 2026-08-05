Palu ailesi dosyasında son perde! Enişte Tuncer Ustael’e müebbet onandı

‘Palu Ailesi Davası’ nihai sonuca vardı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'ya aittir.)

CANLI YAYINDA KELEPÇE

Günlerce süren canlı yayındaki çelişkili ifadeler, aile içinde "büyü bozma, cin çıkarma" bahaneleriyle uygulanan sistematik işkenceler ve anne ile kızının öldürüldüğüne dair korkunç iddialar infiale yol açtı. Yayınları ihbar sayan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı resen yeniden açtı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu ile kardeşleri Fatih ve Ayşe Palu gözaltına alındı.

Olayın merkezindeki enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael ise 9 Ocak 2019'da konuk oldukları canlı yayında gözaltına alındı.

Sabah'tan Umay Sena Sümer'in haberine göre, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada hakkındaki suçlamaları reddeden Tuncer Ustael, "Kesinlikle Melike Tahnal'ı öldürmedim. Palu ailesi kendi işledikleri suçların üstünü kapatarak suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyor" dedi.

Ancak mahkeme heyeti, sanık Tuncer Ustael'i "olası kastla çocuğu öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan beraatine karar verdi. Mahkeme ayrıca aile üyeleri Ayşe, Havva, İsa, Fatih Palu ve Emine Ustael'in "çocuğu kasten öldürme" suçundan beraatine, "usulsüz gömme" suçuna ilişkin dosyanın ise ayrılmasına hükmetti.