Palu ailesi dosyasında son perde! Enişte Tuncer Ustael’e müebbet onandı
Yıllarca karanlıkta kalan ve Müge Anlı’nın gündeme taşımasıyla yeniden açılan ‘Palu Ailesi Davası’ hakkında Yargıtay nihai kararını verdi. Enişte Tuncer Ustael’e verilen müebbet hapis cezası onandı. Böylece vahşetin üstünü kapatmaya çalışan Palu ailesi cezasız kalmadı.
Kamuoyunda "Palu Ailesi Davası" olarak bilinen davada Yargıtay nihai kararını vererek Tuncer Ustael'e verilen müebbet hapis cezasını onadı.
Türkiye'yi derinden sarsan süreç, 2008'de Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Meryem Tahnal ile küçük kızı Melike Tahnal'ın ansızın ortadan kaybolmasıyla başladı.
İlk adli soruşturmada somut delillere ulaşılamaması üzerine dosya hakkında takipsizlik kararı verildi. Yıllarca karanlıkta kalan olay, aile üyelerinin 2018'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmasıyla yeniden gündeme taşındı.
CANLI YAYINDA KELEPÇE
Günlerce süren canlı yayındaki çelişkili ifadeler, aile içinde "büyü bozma, cin çıkarma" bahaneleriyle uygulanan sistematik işkenceler ve anne ile kızının öldürüldüğüne dair korkunç iddialar infiale yol açtı. Yayınları ihbar sayan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı resen yeniden açtı.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu ile kardeşleri Fatih ve Ayşe Palu gözaltına alındı.
Olayın merkezindeki enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael ise 9 Ocak 2019'da konuk oldukları canlı yayında gözaltına alındı.
Sabah'tan Umay Sena Sümer'in haberine göre, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada hakkındaki suçlamaları reddeden Tuncer Ustael, "Kesinlikle Melike Tahnal'ı öldürmedim. Palu ailesi kendi işledikleri suçların üstünü kapatarak suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyor" dedi.
Ancak mahkeme heyeti, sanık Tuncer Ustael'i "olası kastla çocuğu öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan beraatine karar verdi. Mahkeme ayrıca aile üyeleri Ayşe, Havva, İsa, Fatih Palu ve Emine Ustael'in "çocuğu kasten öldürme" suçundan beraatine, "usulsüz gömme" suçuna ilişkin dosyanın ise ayrılmasına hükmetti.
CEZA İSTİNAFTAN GEÇTİ
Tarafların itirazı üzerine dosya üst mahkemelere taşındı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin istinaf başvurularını esastan reddetmesinin ardından dosya son inceleme için Yargıtaya ulaştı.
Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, toksik ve öldürücü etkiye sahip olan "ispirto" maddesinin maktule içirildiğinin sabit olduğuna dikkat çekerek, eylemin "olası kastla öldürme" kapsamında değerlendirilmesinde kanuna aykırılık bulunmadığını vurguladı.
Yargıtay, sanık Ustael hakkında nitelikli cinsel istismar, diğer sanıklar hakkında ise cinayete iştirak yönünden kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek verilen beraat kararlarını yerinde buldu ve dosyayı kesin olarak karara bağladı.
MÜGE ANLI GÜNDEME TAŞIDI
Yıllarca karanlıkta kalan olay, aile üyelerinin 2018'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmasıyla yeniden gündeme taşındı.
Günlerce süren canlı yayındaki çelişkili ifadeler, aile içinde "büyü bozma, cin çıkarma" bahaneleriyle uygulanan sistematik işkenceler ve anne ile kızının öldürüldüğüne dair iddialar infiale yol açtı.