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Erdal Beşikcioğlu'nun sağ koluydu: Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkında yapılan ihbarlar üzerine kan ve idrar örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı ve FADO işletmecisi Mutlu Kerimoğlu'nun kokain testinin pozitif çıktığı belirlendi.

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Erdal Beşikcioğlu'nun sağ koluydu: Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamındaa, hakkındaki ihbarlar üzerine kan ve idrar örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Yardımcısı ve FADO adlı mekanın işletmecisi Mutlu Kerimoğlu'nun "kokain" testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Erdal Beşikcioğlu'nun sağ koluydu: Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı-1

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