CANLI YAYIN
Geri

CHP'li Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması

CHP'li Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
CHP'li Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, CHP'li Avcılar Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, suç şüphesiyle hareket ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği baskınlarda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, 4 Haziran 2025 tarihinde tutuklanmıştı.




TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP'li Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması-2 CHP'li Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması-3 CHP'li Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması-4
CHP'li İlkay Çiçek'e İmamoğlu rol model, Özel kefil! Rüşvet çarkını ele veren yazışma TAKVİM'de: "Bebeğim ben SİSTEM kurdum"
SONRAKİ HABER

Yolsuzluğun kefili Özel!

 Başkan Erdoğan imzaladı YAŞ kararları açıklandı! Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı
ÖNCEKİ HABER

YAŞ kararları açıklandı
Ahmet Zeren
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler