CHP'li Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması
CHP'li Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, CHP'li Avcılar Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde, suç şüphesiyle hareket ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği baskınlarda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, 4 Haziran 2025 tarihinde tutuklanmıştı.
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel