CHP Bursa’da 1999’a döndü: Elindeki 6 ilçe belediyesi de gitti
CHP’de mutlak butlan kararının ardından başlayan kopuş Bursa’da yerel yönetimleri vurdu. Nilüfer, Osmangazi, Mudanya, Gemlik, Mustafakemalpaşa ve Harmancık belediye başkanları Yeni Parti’ye geçerken, meclis üyelerinin yüzde 94’ünün de aynı kararı aldığı açıklandı. 2024’te 6 ilçe belediyesi kazanan CHP, 22 yıl sonra Bursa’da elinde tek ilçe belediyesi kalmayan tabloya döndü.
CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan kopuş Bursa'da yerel yönetimlere sıçradı. Nilüfer, Osmangazi, Mudanya, Gemlik, Mustafakemalpaşa ve Harmancık belediye başkanları CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçti. Belediye meclis üyelerinin yüzde 94'ünün de aynı kararı aldığı açıklandı. Son gelişmeyle CHP, Bursa'da ilçe belediye başkanlığı açısından 22 yıl sonra 1999 sonrası oluşan tabloyla yeniden karşı karşıya kaldı.
MECLİS'TEKİ KOPUŞ BELEDİYELERE SIÇRADI
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından başlayan siyasi ayrışmanın yeni adresi Bursa oldu.
Türkiye genelinde milletvekillerinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti çatısı altında buluşmasının ardından başlayan örgütlenme süreci yerel yönetimlere de yansıdı.
Bursa'da CHP'den ayrılan belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri, Heykel Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programla kamuoyunun karşısına çıktı.
6 BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN AYRILDI
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ve Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, siyasi çalışmalarını bundan sonra Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini açıkladı.
Belediye başkanlarının yanı sıra ilçelerde görev yapan belediye meclis üyelerinin yüzde 94'ünün de CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katıldığı bildirildi.
2024'TE KAZANDI 2026'DA ELİNDEN ÇIKTI
Yaşanan ayrılıklar, CHP'nin Bursa'daki 31 Mart 2024 başarısını da tersine çevirdi.
CHP, 2024 yerel seçimlerinde Mustafa Bozbey ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni kazanırken Nilüfer, Osmangazi, Mudanya, Gemlik, Mustafakemalpaşa ve Harmancık'ta da belediye başkanlıklarını elde etmişti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından 4 Nisan 2026'da İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.
Altı ilçe belediye başkanının Yeni Parti'ye geçmesiyle birlikte CHP'nin Bursa'da 2024 seçimlerinde kazandığı ilçe belediye başkanlıklarının tamamı parti değiştirmiş oldu.
CHP BURSA'DA 1999'A DÖNDÜ
Ortaya çıkan tablo Bursa'nın siyasi tarihinde dikkat çeken bir kırılmayı da beraberinde getirdi.
YSK'nın 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarında CHP, Bursa'daki ilçe belediye başkanlıklarında başarı elde edememişti. Bugün CHP ile özdeşleşen Nilüfer'i ise Mustafa Bozbey, o seçimde CHP'den değil Demokratik Sol Parti'den kazanmıştı.
Bozbey, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde bu kez CHP'nin adayı olarak Nilüfer Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Böylece CHP'nin Bursa'daki ilçe belediyelerindeki kesintisiz temsil dönemlerinden biri başlamış oldu.
Son ayrılıkların ardından CHP, Bursa'da 22 yıl sonra yeniden kendi çatısı altında görev yapan ilçe belediye başkanının bulunmadığı bir tabloyla karşı karşıya kaldı.