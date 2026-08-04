CHP Bursa’da 1999’a döndü: Elindeki 6 ilçe belediyesi de gitti

Altı ilçe belediye başkanının Yeni Parti'ye geçmesiyle birlikte CHP'nin Bursa'da 2024 seçimlerinde kazandığı ilçe belediye başkanlıklarının tamamı parti değiştirmiş oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından 4 Nisan 2026'da İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

CHP, 2024 yerel seçimlerinde Mustafa Bozbey ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni kazanırken Nilüfer, Osmangazi, Mudanya, Gemlik, Mustafakemalpaşa ve Harmancık'ta da belediye başkanlıklarını elde etmişti.

CHP BURSA'DA 1999'A DÖNDÜ

Ortaya çıkan tablo Bursa'nın siyasi tarihinde dikkat çeken bir kırılmayı da beraberinde getirdi.

YSK'nın 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarında CHP, Bursa'daki ilçe belediye başkanlıklarında başarı elde edememişti. Bugün CHP ile özdeşleşen Nilüfer'i ise Mustafa Bozbey, o seçimde CHP'den değil Demokratik Sol Parti'den kazanmıştı.

Bozbey, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde bu kez CHP'nin adayı olarak Nilüfer Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Böylece CHP'nin Bursa'daki ilçe belediyelerindeki kesintisiz temsil dönemlerinden biri başlamış oldu.

Son ayrılıkların ardından CHP, Bursa'da 22 yıl sonra yeniden kendi çatısı altında görev yapan ilçe belediye başkanının bulunmadığı bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

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