Dışişleri'nden Karadeniz'deki gemi saldırısına ilişkin açıklama: Vatandaşların durumu yakından takip ediliyor

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de Türk sahipli iki sivil gemiye yönelik insansız hava aracı saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Novorossisk Limanı'ndan ayrıldıktan sonra saldırıya uğrayan "Yaşar" ve "Nadezhda" isimli gemilerde bulunan, aralarında Türk vatandaşlarının da yer aldığı bazı personelin yaralandığı bildirildi.

İKİ TÜRK SAHİPLİ GEMİYE İHA SALDIRISI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yaşar" ve "Nadezhda" isimli Türk sahipli sivil gemilerin dün akşam Novorossisk Limanı'ndan ayrıldıktan sonra insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığı belirtildi.



DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"(Karadeniz'de Türk sahipli sivil gemilere yönelik saldırılar) 'Yaşar' ve 'Nadezhda' isimli Türk sahipli sivil gemilerin dün akşam Novorossisk Limanı'ndan ayrıldıktan sonra insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığı ve aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu bir grup personelin yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN