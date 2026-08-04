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Meclis’te Terörsüz Türkiye trafiği! AK Parti'den peş peşe ziyaretler

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İYİ Parti TBMM Grubu’nu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” ele alındı.

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Meclis’te Terörsüz Türkiye trafiği! AK Parti'den peş peşe ziyaretler

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" için Meclis'te siyasi parti gruplarıyla bir araya geldi. CHP, Yeni Parti ve İYİ Parti ile yapılan görüşmelerde teklifin içeriği ele alınırken Gül, düzenlemenin yarın Meclis Başkanlığına sunulmasının planlandığını açıkladı.

AK Parti’den peş peşe ziyaret! Gül teklif için tarih verdi (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)AK Parti’den peş peşe ziyaret! Gül teklif için tarih verdi (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

İLK DURAK CHP GRUBU OLDU

Gül ve Yüksel, Meclis'te CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç ve Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 30 dakika süren görüşmede, Terörsüz Türkiye kapsamındaki "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" ele alındı.

GÜL TARİH VERDİ: YARIN İNŞALLAH VERİRİZ

Görüşmenin ardından bir gazetecinin teklifin ne zaman Meclis Başkanlığına sunulacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Gül, "Görüşmeler iyi gidiyor. Yarın inşallah veririz." dedi.

Meclis’te Terörsüz Türkiye trafiği! AK Parti'den peş peşe ziyaretler-3

YENİ PARTİ İLE 40 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Gül ve Yüksel daha sonra Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ile Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'le bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşmede de Terörsüz Türkiye kapsamındaki "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" masaya yatırıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, bir basın mensubunun ziyarete ilişkin sorusu üzerine, "İstişare ettik, bilgilendirdik." dedi.

Meclis’te Terörsüz Türkiye trafiği! AK Parti'den peş peşe ziyaretler-4

EMİR: TEKLİF KONUSUNDA BİLGİ VERDİLER

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir de görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Gül ve Yüksel'in "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" konusunda kendilerine bilgi verdiğini söyledi.

Video Oynatma İkonu AK Parti heyetinden İYİ Parti TBMM Grubu'na ziyaret

AK PARTİ HEYETİNİN SONRAKİ DURAĞI İYİ PARTİ

AK Parti heyeti temasları kapsamında İYİ Parti TBMM Grubu'nu da ziyaret etti.

Gül ve Yüksel, Meclis'te İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve 35 dakika süren görüşmede, Terörsüz Türkiye kapsamındaki "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" ele alındı.

Meclis’te Terörsüz Türkiye trafiği! AK Parti'den peş peşe ziyaretler-5

GÜL: PARTİLERİN DESTEĞİYLE ÇÖZÜME KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, görüşmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemeler konusunda siyasi partilere bilgi verdiklerini belirten Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de terörün sona ermesine yönelik Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi konusunda tüm partileri bilgilendirdik. İstiyoruz ki Türkiye'nin temel meselesi olan bu sorunu partilerle ve onların desteğiyle çözüme kavuşturalım. Bu yönde partileri bilgilendirdik."

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