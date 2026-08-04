Meclis’te Terörsüz Türkiye trafiği! AK Parti'den peş peşe ziyaretler

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" için Meclis'te siyasi parti gruplarıyla bir araya geldi. CHP, Yeni Parti ve İYİ Parti ile yapılan görüşmelerde teklifin içeriği ele alınırken Gül, düzenlemenin yarın Meclis Başkanlığına sunulmasının planlandığını açıkladı.

AK Parti’den peş peşe ziyaret! Gül teklif için tarih verdi (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.) İLK DURAK CHP GRUBU OLDU Gül ve Yüksel, Meclis'te CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç ve Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 30 dakika süren görüşmede, Terörsüz Türkiye kapsamındaki "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" ele alındı. GÜL TARİH VERDİ: YARIN İNŞALLAH VERİRİZ Görüşmenin ardından bir gazetecinin teklifin ne zaman Meclis Başkanlığına sunulacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Gül, "Görüşmeler iyi gidiyor. Yarın inşallah veririz." dedi.