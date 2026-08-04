"Cem Küçük'ün kasası" denilen Tahir Sarıkaya tutuklandı! Milyonluk transferler... Soğuk cüzdanla yüklü hacimler
Türk medyası deyim yerindeyse "safra taşlarından" arınıyor. Gazeteci Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sarıkaya, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sarıkaya'nın hesaplarında şüpheli kripto para transferleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında ifade veren bir gizli tanık ise "Tahir Sarıkaya, Cem Küçük'ün para işlerini yürütüyor" dedi. İkilinin Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü ve CHP'deki vurguncu ekiple temas trafiği de dikkat çekti. Küçük'ün Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in kasası Turgut Koç'a "Yayın lehine" şeklinde mesaj gönderdiği bilinirken, Tahir Sarıkaya'nın da Murat Ongun'la görüştüğü ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen hukuki süreç genişliyor. Kapsamlı Cem Küçük soruşturması dahilinde gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.Tahir Sarıkaya'nın gözaltına alınma anına ait ilk görüntüler
TUTUKLANDI
Sarıkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede 4 saat süren ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Tahir Sarıkaya, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.Tahir Sarıkaya tutuklandı!
KRİPTO PARA HESAPLARINDAKİ ŞÜPHELİ TRANSFERLER
Soruşturma dosyasında yer alan finansal inceleme detaylarına göre, Sarıkaya'nın banka hesaplarında kaynağı belirsiz ve dikkat çekici düzeyde yüksek tutarlı para girişleri ile transferleri saptandı.
Yetkililerin yaptığı teknik takipler sonucunda, hesaba giren bu şüpheli fonların önemli bir kısmının izini kaybettirmek amacıyla çeşitli kripto para cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.
Tahir Sarıkaya'nın kripto hesabından toplamda giden işlem hacminin 27 milyon 573 bin TL olduğu öğrenildi.
MASAK RAPORU VE MADDİ MENFAAT İDDİALARI
Soruşturmanın ana odağında yer alan gazeteci Cem Küçük, daha önce "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosyaya delil olarak giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, Küçük'ün şahsi hesaplarındaki hareketlilik mercek altına alınmıştı.
Raporlarda, yazarın maddi menfaat karşılığında sosyal medya üzerinden kasıtlı yönlendirme paylaşımları yaptığına dair bulgulara yer verilmiş, aynı zamanda tehdit ve şantaj eylemlerini destekleyen finansal kanıtların da dosyaya eklendiği belirtilmişti.
Gözaltına alınan Tahir Sarıkaya'nın MASAK raporlarında bazı gazetecilere birden fazla işlemde para gönderdiği tespit edildi.
CHP'Lİ VURGUNCULARLA TEMAS TRAFİĞİ
Öte yandan Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya ikilisinin Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü ve CHP'deki vurguncu ekiple temas trafiği ise dikkatlerden kaçmadı.
"YAYIN LEHİNE"
Küçük'ün Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in kasası Turgut Koç'a "Yayın lehine" şeklinde mesaj gönderdiği biliniyor. Tahir Sarıkaya'nın da Murat Ongun'la görüştüğü ortaya çıktı.
SARIKAYA MURAT ONGUN'LA NE GÖRÜŞTÜ?
Sarıkaya, Murat Ongun ile yaptığı görüşmenin amacının Halk Ekmek'te olduğu öne sürülen yolsuzluk iddialarını sormak olduğunu söyledi.
O dönem Cem Küçük'ün Halk Ekmek ve İBB'yi öven paylaşımlarda bulunması ise dikkat çekti.
Nitekim Murat Ongun'un "Yaptığın Ekrem İmamoğlu övgülerinin video kesitlerini gönderdin" diyerek Tahir Sarıkaya'yı tehdit etmesi, ikilinin daha önceden de temas halinde olduğunu gözler önüne serdi.
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