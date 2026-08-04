Açıklamada, güçlü bilanço yapısının şirketin ölçek büyümesi, ihracat artışı ve yüksek teknoloji yatırımlarını desteklemeye devam ettiği belirtildi.

2026'nın ilk yarısında operasyonel nakit akışı 15,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, finansal borçların aktifler içindeki payı yüzde 13,3 seviyesinde kaldı. Özkaynak oranı yüzde 56 olarak korunurken, özkaynak kârlılığı yüzde 11,9'dan yüzde 15,5'e yükseldi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol

AKYOL: BAŞARIMIZI DAHA DA İLERİ TAŞIDIK

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 2026'nın ilk yarısında elde edilen sonuçların şirket tarihindeki güçlü büyümenin devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Akyol, "2025, ASELSAN tarihinin en güçlü finansal performansına imza attığımız yıl olarak kayıtlara geçmişti. 2026'nın ilk yarısında elde ettiğimiz sonuçlar ise bu başarıyı daha da ileri taşıdığımızı gösteriyor." dedi.

Hasılatın reel olarak yüzde 25, dolar bazında ise yüzde 37 arttığını belirten Akyol, yeni sözleşmelerin 4,9 milyar dolara, bakiye siparişlerin ise 23,2 milyar dolara ulaştığını ifade etti.