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ASELSAN'dan rekor büyüme! Forbes 2000'e giren milli dev dünya liginde: Siparişler 23,2 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda yakaladığı küresel başarı, ASELSAN'ın finansal sonuçlarına da yansıdı. Yerli ve milli teknolojilerle üretimini ve ihracatını artıran şirket, 2026'nın ilk yarısında hasılatını 88,5 milyar TL'ye çıkarırken, yeni sözleşme ve bakiye siparişlerde de tarihi seviyelere ulaştı.

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ASELSAN'dan rekor büyüme! Forbes 2000'e giren milli dev dünya liginde: Siparişler 23,2 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin savunma sanayiinde geliştirdiği yüksek teknoloji ürünleri, küresel pazardaki güçlü konumunu her geçen gün daha da pekiştiriyor. Bu yükselişin öncü şirketlerinden ASELSAN, 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçlarıyla dikkat çekti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 25 artarak 88,5 milyar TL'ye yükseldi. Aynı dönemde imzalanan yeni sözleşmeler 4,9 milyar dolara, bakiye siparişler ise yüzde 45 artışla 23,2 milyar dolara ulaşarak hem şirketin büyümesini hem de Türk savunma sanayiine yönelik uluslararası güveni ortaya koydu.

Büyümede hava savunma, radar, elektronik harp, yapay zekâ destekli kent güvenliği, deniz sistemleri, elektro-optik ve güdümlü mühimmat sistemlerine yönelik güçlü talep etkili oldu.

ASELSAN'dan rekor büyüme! Forbes 2000'e giren milli dev dünya liginde: Siparişler 23,2 milyar dolara ulaştı-2

OPERASYONEL KARLILIK GÜÇLENDİ

ASELSAN'ın FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 120 baz puan artarak yüzde 26,3'e yükseldi. FAVÖK tutarı ise yüzde 31 artışla 23,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirketin Net Borç/FAVÖK oranı 0,57'den 0,55'e gerilerken, kişi başına hasılat dolar bazında yüzde 3 arttı. Açıklamada, verimlilik odaklı uygulamalar ve yüksek teknoloji ürünlerine yönelik dönüşümün operasyonel performansa önemli katkı sağladığı vurgulandı.

ASELSAN'dan rekor büyüme! Forbes 2000'e giren milli dev dünya liginde: Siparişler 23,2 milyar dolara ulaştı-3

AR-GE VE ÜRETİM YATIRIMLARI HIZ KESMEDİ

ASELSAN, yılın ilk yarısında AR-GE harcamalarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artırarak 804 milyon dolara çıkardı.

Leo Uydu Teknolojileri, Kuantum Hesaplama, Sualtı Sistemleri, İtki Sistemleri, Mikroelektronik, Lazer Teknolojileri ve Uzun Menzilli Güdümlü Mühimmat alanlarında yatırımlar hız kazanırken, kapasite artırmaya yönelik yatırımlar yüzde 195 artış gösterdi.

Ayrıca 40 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip akıllı mühimmat, hava savunma ve su altı sistemleri üretim ve test merkezleri hizmete alındı. Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayii yatırımı olarak nitelendirilen Oğulbey Teknoloji Üssü'nün ilk fazının ise 2026'nın üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

ASELSAN'dan rekor büyüme! Forbes 2000'e giren milli dev dünya liginde: Siparişler 23,2 milyar dolara ulaştı-4

FİNANSAL DİSİPLİN KORUNDU

Şirket, yatırım harcamalarını sürdürürken finansal göstergelerini de güçlendirdi.

2026'nın ilk yarısında operasyonel nakit akışı 15,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, finansal borçların aktifler içindeki payı yüzde 13,3 seviyesinde kaldı. Özkaynak oranı yüzde 56 olarak korunurken, özkaynak kârlılığı yüzde 11,9'dan yüzde 15,5'e yükseldi.

Açıklamada, güçlü bilanço yapısının şirketin ölçek büyümesi, ihracat artışı ve yüksek teknoloji yatırımlarını desteklemeye devam ettiği belirtildi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet AkyolASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol

AKYOL: BAŞARIMIZI DAHA DA İLERİ TAŞIDIK

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 2026'nın ilk yarısında elde edilen sonuçların şirket tarihindeki güçlü büyümenin devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Akyol, "2025, ASELSAN tarihinin en güçlü finansal performansına imza attığımız yıl olarak kayıtlara geçmişti. 2026'nın ilk yarısında elde ettiğimiz sonuçlar ise bu başarıyı daha da ileri taşıdığımızı gösteriyor." dedi.

Hasılatın reel olarak yüzde 25, dolar bazında ise yüzde 37 arttığını belirten Akyol, yeni sözleşmelerin 4,9 milyar dolara, bakiye siparişlerin ise 23,2 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

ASELSAN'dan rekor büyüme! Forbes 2000'e giren milli dev dünya liginde: Siparişler 23,2 milyar dolara ulaştı-6

"GELECEĞE YATIRIMLARIMIZI ARTIRDIK"

Üretim kapasitesini büyütmeye devam ettiklerini belirten Akyol, "Yılın ilk yarısında AR-GE harcamalarımızı yüzde 41 artırarak 804 milyon dolara, seri üretim ve kapasite artışına yönelik yatırımlarımızı ise yüzde 195 artırarak 323 milyon dolara ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

İlk altı ayda 19 yeni robotik otomasyon hattının kurulduğunu aktaran Akyol, Oğulbey Teknoloji Üssü'nde de kısa süre içinde ilk üretim faaliyetlerinin başlayacağını söyledi.

ASELSAN'dan rekor büyüme! Forbes 2000'e giren milli dev dünya liginde: Siparişler 23,2 milyar dolara ulaştı-7

SİVİL TEKNOLOJİLERDE DE YENİ ADIMLAR

Akyol, ASELSAN'ın yalnızca savunma sanayisinde değil, sivil teknolojilerde de önemli projelere imza attığını belirtti.

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın yeni etabında ASELSAN'ın sinyalizasyon teknolojilerinin kullanıldığını hatırlatan Akyol, Lifeline Kalp-Akciğer Makinesi'nin ilk kez bir açık kalp ameliyatında kullanılmasının da yılın önemli gelişmeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Şirketin yılın ilk yarısında binden fazla kişiye istihdam sağladığını da açıklayan Akyol, yeni çalışanların yaklaşık yüzde 15'inin yurt dışından geldiğini kaydetti.

ASELSAN'dan rekor büyüme! Forbes 2000'e giren milli dev dünya liginde: Siparişler 23,2 milyar dolara ulaştı-8

KÜRESEL HEDEF BÜYÜYOR

Uluslararası pazarlardaki etkinliğini artıran ASELSAN, yılın ilk altı ayında tarihinin en yüksek ilk yarı yeni sözleşme hacmine ulaştı.

Şirket, Forbes Global 2000 listesine ilk kez girerken, NATO'nun öncelikli alanları arasında yer alan entegre hava savunma, radar ve elektronik harp sistemlerindeki güçlü konumunu daha da pekiştirmeyi hedefliyor.

ASELSAN, yüksek teknoloji yatırımları, üretim kapasitesi ve küresel iş birliklerini artırarak dünyanın önde gelen savunma teknolojisi şirketleri arasında yer alma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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