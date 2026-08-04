CANLI YAYIN
Geri

Kemal Kılıçdaroğu 1009 sonra CHP grup toplantısında konuştu! YENİ Parti'ye yolsuzluk tepkisi: "Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz"

Mutlak butlan kararı sonrası görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1009 sonra grup toplantısına partililere seslendi. İsim vermeden CHP'yi bölen YENİ Parti'yi eleştiren Kılıçdaroğlu, "Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz. CHP sıradan bir parti değildir. Devlet kuran ve devlete yön veren partidir" dedi.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kemal Kılıçdaroğu 1009 sonra CHP grup toplantısında konuştu! YENİ Parti'ye yolsuzluk tepkisi: "Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz"

Mutlak butlan kararı sonrası görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1009 sonra grup toplantısına partililere seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Mart 2023'te CB adaylığı için parti grubuna veda ederken Özgür Özel gözyaşlarına boğulmuştu. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Mart 2023'te CB adaylığı için parti grubuna veda ederken Özgür Özel gözyaşlarına boğulmuştu. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

İSİM VERMEDEN YENİ PARTİ'Yİ ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanlığı adaylığı önce Kemal Kılıçdaroğlu'na gözyaşlarıyla veda ederken bugün CHP'yi bölerek YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel'i isim vermeden sert sözlerle eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında konuştu.

BİZİM PARAYLA PULLA, ARSALARLA İŞİMİZ YOK

"CHP sıradan bir parti değildir. Devlet kuran ve devlete yön veren partidir" diyen Kılıçdaroğlu, yeniden geldiği CHP kürsüsünde yaptığı grup konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına çok sayıda partili katıldı.Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına çok sayıda partili katıldı.

"Biz toplumun her kesimiyle iletişim halindeyiz. Biz CHP'yiz, köklü bir partiyiz. Biz CHP'yiz. Her evde huzurun olmasını istiyorum. Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz. Biz kimsenin kimliğini siyaset konusu yapmayız. Ahlak bizim için vazgeçilmezdir. Ahlaki zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakla meşgul olursunuz. Biz halklı unutan değil halkla beraber olanlarız. Bizim parayla pulla, arsalarla işimiz yok. Alnımız açık ve iktidar sahiplerine ve saray şürekasına açıkça her yerde meydan okuruz. Siyaset ahlaklı zeminde yürümek zorunda. Yolsuzluğun, hırsızlığın, malı götürenlerin yanında durulmaz. Ahlakın yanında durulur. Devleti soyanlarla da mücadele edeceğiz. Soyguncularla iktidar sahipleri arasındaki bağı çok iyi biliyoruz. Çalan bendense kalsın diyorlar, biz bunu da çok iyi biliyoruz."

Yeni Partinin belediye hesabı tutmadı! 320 belediyenin çoğunluğu CHPde kaldı: 9 büyükşehirden destek gelmediYeni Partinin belediye hesabı tutmadı! 320 belediyenin çoğunluğu CHPde kaldı: 9 büyükşehirden destek gelmedi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kemal Kılıçdaroğu 1009 sonra CHP grup toplantısında konuştu! YENİ Parti'ye yolsuzluk tepkisi: "Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz"-5 Kemal Kılıçdaroğu 1009 sonra CHP grup toplantısında konuştu! YENİ Parti'ye yolsuzluk tepkisi: "Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz"-6 Kemal Kılıçdaroğu 1009 sonra CHP grup toplantısında konuştu! YENİ Parti'ye yolsuzluk tepkisi: "Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz"-7

OGM'den 9 il için kritik yangın uyarısı: Risk en üst seviyede
SONRAKİ HABER

Yangın riski taşıyan 9 il açıklandı
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler