OGM'den 9 il için kritik yangın uyarısı: Risk en üst seviyede

Yapılan açıklamada, bugün ve yarın etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarının en küçük bir ihmalin bile büyük çaplı orman yangınlarına yol açabileceği belirtildi. Yetkililer, özellikle ormanlık alanlar ve kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Orman Genel Müdürlüğü, yüksek yangın riski nedeniyle 9 il için peş peşe uyarıda bulundu. (Görsel: AA)

9 İL İÇİN "ÇOK YÜKSEK YANGIN RİSKİ" UYARISI

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Antalya, Mardin, Siirt ve Diyarbakır'da orman yangını riski bugün ve yarın boyunca çok yüksek seviyede olacak.

Meteorolojik koşulların yangınların hızla büyümesine elverişli olduğuna dikkat çeken kurum, yüksek sıcaklık, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarın yangın tehlikesini artırdığına işaret etti.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar, orman yangını riskini kritik seviyeye taşıdı. (Görsel: OGM X hesabı)

VATANDAŞLARA ATEŞ YAKMAMA ÇAĞRISI

OGM, yangınların önlenmesi için vatandaşların açık alanlarda kesinlikle ateş yakmaması gerektiğini hatırlattı. Piknik alanları, ormanlık bölgeler ve kırsal alanlarda ateş kullanımından kaçınılması istenirken, yangına neden olabilecek her türlü ihmale karşı duyarlı olunması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca sigara izmariti başta olmak üzere yangın çıkarma riski taşıyan atıkların doğaya bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Sigara izmariti gibi yangın riski oluşturan atıkların doğaya bırakılmaması gerektiği vurgulandı. (Görsel: AA)

"ORMAN YANGININA NEDEN OLMAK SUÇTUR"

Açıklamada, orman yangınına sebebiyet vermenin nedeni ne olursa olsun ağır yaptırımları bulunan bir suç olduğu hatırlatıldı. Yetkililer, "Yeşil Vatan" olarak nitelendirilen ormanların korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, herkesin gerekli tedbirleri almasını istedi.