OGM'den 9 il için kritik yangın uyarısı: Risk en üst seviyede
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle 9 ilde orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaştığını duyurdu. Kurum, vatandaşları açık alanlarda ateş yakmamaları ve yangına neden olabilecek her türlü davranıştan kaçınmaları konusunda uyardı.
Yapılan açıklamada, bugün ve yarın etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarının en küçük bir ihmalin bile büyük çaplı orman yangınlarına yol açabileceği belirtildi. Yetkililer, özellikle ormanlık alanlar ve kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.
9 İL İÇİN "ÇOK YÜKSEK YANGIN RİSKİ" UYARISI
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Antalya, Mardin, Siirt ve Diyarbakır'da orman yangını riski bugün ve yarın boyunca çok yüksek seviyede olacak.
Meteorolojik koşulların yangınların hızla büyümesine elverişli olduğuna dikkat çeken kurum, yüksek sıcaklık, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarın yangın tehlikesini artırdığına işaret etti.
VATANDAŞLARA ATEŞ YAKMAMA ÇAĞRISI
OGM, yangınların önlenmesi için vatandaşların açık alanlarda kesinlikle ateş yakmaması gerektiğini hatırlattı. Piknik alanları, ormanlık bölgeler ve kırsal alanlarda ateş kullanımından kaçınılması istenirken, yangına neden olabilecek her türlü ihmale karşı duyarlı olunması çağrısında bulunuldu.
Ayrıca sigara izmariti başta olmak üzere yangın çıkarma riski taşıyan atıkların doğaya bırakılmaması gerektiği vurgulandı.
"ORMAN YANGININA NEDEN OLMAK SUÇTUR"
Açıklamada, orman yangınına sebebiyet vermenin nedeni ne olursa olsun ağır yaptırımları bulunan bir suç olduğu hatırlatıldı. Yetkililer, "Yeşil Vatan" olarak nitelendirilen ormanların korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, herkesin gerekli tedbirleri almasını istedi.