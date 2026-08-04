Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'ya yeni rütbe: YAŞ kararıyla tuğgeneral oldu

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan terfi kararları açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın tuğgeneralliğe terfi etmesine karar verildi. Kararlar, 30 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Alper Gezeravcı, YAŞ kararıyla tuğgeneralliğe terfi etti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni terfi ve atama kararları belli oldu. Şura kapsamında 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilirken, Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da tuğgeneralliğe terfi ettirildi.