Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'ya yeni rütbe: YAŞ kararıyla tuğgeneral oldu
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan terfi kararları açıklandı. Başkan Recep Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın tuğgeneralliğe terfi etmesine karar verildi. Kararlar, 30 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni terfi ve atama kararları belli oldu. Şura kapsamında 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilirken, Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da tuğgeneralliğe terfi ettirildi.
YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Beştepe'de gerçekleştirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi. Alınan kararların 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi.
ALPER GEZERAVCI 30 AĞUSTOS'TA TUĞGENERAL OLACAK
YAŞ kararları kapsamında terfi alan isimler arasında Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da yer aldı.
Hava Pilot Albay olarak görev yapan Gezeravcı, 30 Ağustos 2026 itibarıyla tuğgeneral rütbesiyle görevine devam edecek.
TÜRKİYE'NİN İLK ASTRONOTU
Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin uzaya gönderilen ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979'da Mersin'de doğdu.
Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Gezeravcı, daha sonra ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekât araştırması alanında yüksek lisans yaptı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde F-16 pilotu ve standardize filo akademik kol komutanı olarak görev yapan Gezeravcı, babasının mesleği nedeniyle çocukluk yıllarını Türkiye'nin farklı şehirlerinde geçirdi.
UZAY GÖREVİNDE 13 DENEY GERÇEKLEŞTİRDİ
Alper Gezeravcı, Axiom Space'in AX-3 misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün görev yaptı.
Görevi sırasında 13 farklı bilimsel deney gerçekleştiren Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK projelerinde de aktif rol üstlendi.
Milli Uzay Programı'nın en önemli kilometre taşlarından biri olarak değerlendirilen görevini tamamlayan Gezeravcı, 9 Şubat 2024'te Dragon kapsülüyle Dünya'ya döndü. Kapsül, ABD'nin Florida açıklarında okyanusa iniş yaptı.
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