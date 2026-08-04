Kemal Kılıçdaroğlu 1009 gün sonra CHP grup toplantısında konuştu! YENİ Parti'ye yolsuzluk tepkisi: "Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz"

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına çok sayıda partili katıldı.

"Biz toplumun her kesimiyle iletişim halindeyiz. Biz CHP'yiz, köklü bir partiyiz. Biz CHP'yiz. Her evde huzurun olmasını istiyorum. Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz. Biz kimsenin kimliğini siyaset konusu yapmayız. Ahlak bizim için vazgeçilmezdir. Ahlaki zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakla meşgul olursunuz. Biz halkı unutan değil halkla beraber olanlarız. Bizim parayla pulla, arsalarla işimiz yok. Alnımız açık ve iktidar sahiplerine ve saray şürekasına açıkça her yerde meydan okuruz. Siyaset ahlaklı zeminde yürümek zorunda. Yolsuzluğun, hırsızlığın, malı götürenlerin yanında durulmaz. Ahlakın yanında durulur. Devleti soyanlarla da mücadele edeceğiz. Soyguncularla iktidar sahipleri arasındaki bağı çok iyi biliyoruz. Çalan bendense kalsın diyorlar, biz bunu da çok iyi biliyoruz."

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