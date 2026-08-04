Kemal Kılıçdaroğlu 1009 gün sonra CHP grup toplantısında konuştu! YENİ Parti'ye yolsuzluk tepkisi: "Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz"
Mutlak butlan kararı sonrası görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1009 gün sonra grup toplantısında partililere seslendi. İsim vermeden CHP'yi bölen YENİ Parti'yi eleştiren Kılıçdaroğlu, "Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz. CHP sıradan bir parti değildir. Devlet kuran ve devlete yön veren partidir" dedi.
Mutlak butlan kararı sonrası görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1009 gün sonra grup toplantısında partililere seslendi.
İSİM VERMEDEN YENİ PARTİ'Yİ ELEŞTİRDİ
Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na gözyaşlarıyla veda eden, bugün ise CHP'yi bölerek YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel'i isim vermeden sert sözlerle eleştirdi.
BİZİM PARAYLA PULLA, ARSALARLA İŞİMİZ YOK
"CHP sıradan bir parti değildir. Devlet kuran ve devlete yön veren partidir" diyen Kılıçdaroğlu, yeniden geldiği CHP kürsüsünde yaptığı grup konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Biz toplumun her kesimiyle iletişim halindeyiz. Biz CHP'yiz, köklü bir partiyiz. Biz CHP'yiz. Her evde huzurun olmasını istiyorum. Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz. Biz kimsenin kimliğini siyaset konusu yapmayız. Ahlak bizim için vazgeçilmezdir. Ahlaki zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakla meşgul olursunuz. Biz halkı unutan değil halkla beraber olanlarız. Bizim parayla pulla, arsalarla işimiz yok. Alnımız açık ve iktidar sahiplerine ve saray şürekasına açıkça her yerde meydan okuruz. Siyaset ahlaklı zeminde yürümek zorunda. Yolsuzluğun, hırsızlığın, malı götürenlerin yanında durulmaz. Ahlakın yanında durulur. Devleti soyanlarla da mücadele edeceğiz. Soyguncularla iktidar sahipleri arasındaki bağı çok iyi biliyoruz. Çalan bendense kalsın diyorlar, biz bunu da çok iyi biliyoruz."
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