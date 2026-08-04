Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı CHP'li İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 21 kişi gözaltında
CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 21 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 21 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Çiçek'in konutu ve belediyede arama çalışmaları devam ediyor.
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel