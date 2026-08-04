CANLI YAYIN
Geri

Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı CHP'li İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 21 kişi gözaltında

CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 21 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı CHP'li İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 21 kişi gözaltında

CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 21 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Menderes Belediyesi (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Menderes Belediyesi (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Çiçek'in konutu ve belediyede arama çalışmaları devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı CHP'li İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 21 kişi gözaltında-2 Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı CHP'li İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 21 kişi gözaltında-3 Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı CHP'li İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 21 kişi gözaltında-4
Muhalefetin "seçimi kazandık" söylemi anketlere yansımadı! Betimar ve Optimar araştırmalarında AK Parti birinci parti çıktı
SONRAKİ HABER

"Seçimi kazandık" propagandası anketlere takıldı!
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler