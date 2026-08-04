Başkan Erdoğan okul saldırısında evladını kaybeden ailelerle bir araya geldi

Türkiye, 15 Nisan 2026 tarihinde yaşanan elim olayla sarsıldı.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Yusuf Tarık Gül, Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç, Bayram Nabi Şişik, Şuranur Sevgi Kazıcı, Adnan Göktürk Yeşil, Furkan Sancak Balal, Almina Ağaoğlu isimli öğrenciler ve öğretmen Ayla Kara hayatını kaybetmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN AİLELERLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, okul saldırısında evladını kaybeden aileler ile bir araya geldi. (Fotoğraflar: AA)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gibi isimler de katıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Başkan Erdoğan ile ailelerin bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Çiftçi paylaşımına şu notu düştü:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen menfur saldırıda hayatlarını kaybeden öğrencilerimizin kıymetli ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği programa iştirak ettik. Saldırıda öğrencilerini canı pahasına korumaya çalışırken kaybettiğimiz öğretmenimiz Ayla Kara ve hayatını kaybeden öğrencilerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Evlatlarını kaybeden ailelerimizin tarifsiz acısını yüreğimizde hissediyoruz."

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

"Bu saldırının bir öğrenci tarafından gerçekleştirilmiş olması, üzerinde hassasiyetle durmamız gereken derin bir toplumsal yaradır. Hiçbir evladımızın şiddetin faili ya da mağduru olmaması için aileden okula, toplumdan devlete hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluk bilinciyle çocuklarımızı ihmâlden, şiddetten ve her türlü kötü yönlendirmeden korumak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden öğretmenimize ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyorum."

"YÜREĞİMİZDEKİ ACISI HALA TAZE"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden çocuklarımızın kıymetli ailelerini kabulüne eşlik ettik. Pırıl pırıl evlatlarımızın yüreğimizdeki acısı hâlâ ilk günkü kadar taze. Onların hatıralarına her daim sahip çıkmaya ve kederli ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Böylesi menfur hadiselerin bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Yavrularımızın mekânları cennet, makamları âli olsun." ifadelerini aktardı.