Kahramanmaraş'taki okul vahşeti! Saldırganın anne ve babasına istenen ceza belli oldu

Türkiye Kahramanmaraş'taki kanlı okul saldırıları ile sarsılmıştı. Oniki Şubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ve 1 öğretmenin öldürüldüğü korkunç olayda yeni bir gelişme yaşanıyor.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırıyı gerçekleştiren ve olay sırasında hayatını kaybeden 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur ve Peyman Pınar Mersinli hakkında iddianame düzenlendi.

İsa Aras Mersinli, Uğur Mersinli ve Pınar Mersinli. (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır.)

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Tutuklu şüphelilerden Uğur Mersinli hakkında, 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme", 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde "olası kastla yaralama" ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından dava açılması talep edildi. Anne Peyman Pınar Mersinli'nin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması istendi.

NE OLMUŞTU? 15 Nisan 2026'da saat 13.20 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen saldırıda öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıda 15 öğrenci de ateşli silah yaralanması veya saldırıdan kaçmaya çalışırken yüksekten düşme sonucu yaralandı. Soruşturma kapsamında olay yeri inceleme tutanakları, güvenlik kamerası görüntüleri, otopsi ve sağlık raporları, dijital materyal incelemeleri, tanık ve mağdur ifadeleri ile kriminal raporlar delil olarak değerlendirildi.

İsa Aras Mersinli'nin anne ve babasına istenen ceza belli oldu. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır.)

OLAY YERİNDEN 84 KOVAN TOPLANDI

Olay yeri incelemesinde okulun birinci katındaki koridor ile 5/D ve 5/E sınıflarında yoğun kan izleri ve doku parçaları tespit edildi. Koridorun sonunda 5 tabanca, 2 boş şarjör ve silahların taşındığı değerlendirilen bir çanta bulundu. Olay yerinden toplam 84 kovan toplandı.

SİLAH RUHSATI BABAYA AİT

Kriminal incelemede, hayatını kaybeden ve yaralanan kişilere isabet eden mermilerin saldırıda kullanılan silahlardan ateşlendiği belirlendi. İddianamede, saldırıda kullanılan silahların Uğur Mersinli adına ruhsatlı olduğu kaydedildi.

SALDIRIDAN 2 GÜN ÖNCE BABASIYLA POLİGONA GİTTİ

Saldırganın cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemede, okulun tükenmez kalemle çizilmiş krokileri bulundu. Cep telefonunda farklı tarihlerde babasına ait silahlarla çekilmiş fotoğrafların yanı sıra saldırıdan 2 gün önce babasıyla birlikte gittiği atış poligonuna ait görüntüler tespit edildi.

Saldırıdan bir gün önce silahların yatak üzerine dizildiği fotoğrafların da telefonda bulunduğu belirtildi. Dijital materyallerde ayrıca farklı ülkelerdeki okul saldırılarına, saldırganlara, el yapımı patlayıcılara ve şiddet içerikli görüntülere ilişkin çok sayıda araştırma kaydına ulaşıldı.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu. (Fotoğraf AA 'dan alınmıştır.)

SALDIRIYI SOSYAL MEDYADA YAZMIŞ

İddianamede, saldırganın bilgisayarında 11 Nisan 2026 tarihli, saldırının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntılı planlar içeren bir belge bulunduğu aktarıldı. Belgede, silahların ve şarjörlerin hazırlanması, okulun çıkışlarının kapatılması, tuvaletlerde silahlanılması ve sınıflara girilerek ateş edilmesine ilişkin ifadeler bulunduğu kaydedildi.

Savcılık, belge içeriğiyle saldırının gerçekleşme biçiminin genel hatlarıyla uyumlu olduğunu değerlendirdi. Saldırganın bazı sosyal medya kullanıcılarına da okula yönelik saldırı düzenleyeceğini yazdığı tespit edildi. Bu kullanıcıların olayla bağlantılarının araştırılması için ayrı bir soruşturma yürütülmesine karar verildi.

"SİLAHLARA AŞİNA"

Savcılık, saldırganın silahları doldurma, kurma ve kullanma şeklinin, olaydan önce silahlara aşina olduğunu ve yeterli düzeyde kullanım tecrübesi bulunduğunu gösterdiğini değerlendirdi.

Şüphelilerin ortak ikametinde yapılan aramada çok sayıda tabanca, tüfek, şarjör ve mermi ele geçirildi. İddianamede, silahların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan kilitli veya şifreli bir kasaya rastlanmadığı belirtildi. Silahların yatak odasındaki gardıropta, güvenlik mekanizması bulunmayan ve elle kolaylıkla açılabilen ahşap kutularda veya açık biçimde muhafaza edildiği kaydedildi.

İsa Aras Mersinli (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

Savcılık, bu durumun saldırganın silahlara kolaylıkla erişmesine imkan sağladığını belirtti. Uğur Mersinli ise ifadesinde silahları "Maraş sandığı" olarak bilinen kutularda, şarjör ve mermilerden ayrı şekilde muhafaza ettiğini savundu.

PSİKOLOJİK DESTEK ÖNERİLDİ

İddianamede, saldırganın okul rehberlik servisinde farklı yıllarda toplam 32 bireysel görüşmeye katıldığı belirtildi. Okul kayıtlarına göre, 2022 ve 2024 yıllarında velilere çocuğun psikolojik desteğe ihtiyacı bulunduğu ve hastaneye sevk edilmesi gerektiği yönünde bildirim yapıldığı, ancak hastane başvurusunun gerçekleştirilmediği ifade edildi.

Saldırganın daha önce kendisine zarar verme, boğazını çanta sapıyla sıkma, eline kalem batırma, kitapları yırtma ve ağlama krizleri gibi davranışlarda bulunduğu aktarıldı. Aralık 2025'te kolunu kesici bir cisimle çizmesi üzerine hastanede değerlendirilen saldırgan için düzenli çocuk psikiyatrisi takibi önerildiği, buna rağmen psikiyatri polikliniğine başvurulmadığı belirtildi.

Özel danışmanlık merkezinde yapılan son görüşmenin ardından da psikiyatri desteği önerildiği, saldırganın bir sonraki görüşmesinin ise olay günü saat 16.00'ya planlandığı kaydedildi.

BABAYA OLASI KAST, ANNEYE BİLİNÇLİ TAKSİR SUÇLAMASI

Savcılık, polis başmüfettişi olan Uğur Mersinli'nin, çocuğunun psikolojik durumunu, kendisine zarar verme davranışlarını ve silahlara yönelik ilgisini bilmesine rağmen gerekli tedbirleri almadığını değerlendirdi. İddianamede, babanın saldırganı poligona götürerek silah kullanmasına izin verdiği, çok sayıda silahı kolay ulaşılabilir biçimde evde tuttuğu ve dijital faaliyetlerini yeterince denetlemediği ileri sürüldü.

Bu nedenle Uğur Mersinli'nin saldırı sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmaları öngörebilecek durumda olduğu savunularak, olası kast hükümleri kapsamında cezalandırılması talep edildi.

Anne Peyman Pınar Mersinli'nin ise çocuğunun psikolojik sorunlarına ilişkin uyarılara rağmen gerekli sağlık başvurularını yaptırmadığı, tehlikeyi öngörmesine karşın gerekli dikkat ve özeni göstermediği kaydedildi. Savcılık, annenin bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırılmasını istedi. Her iki şüpheli de ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.

Kahramanmaraş'taki okul saldıranı İsa Aras Mersinli. (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SALDIRIYA KATILDIĞINA İLİŞKİN DELİL YOK

Saldırganın geçmişe dönük iletişim kayıtları, okul ile ev arasındaki güzergaha ait güvenlik kamerası görüntüleri ve dijital materyalleri de incelendi. İddianamede, saldırganın olay günü evinden çıktıktan sonra doğrudan okula gittiği ve güzergah boyunca herhangi bir kişiyle temas kurmadığı belirtildi.

Saldırıya üçüncü bir kişinin azmettirme, yardım etme veya başka bir şekilde katıldığına ilişkin herhangi bir delil elde edilemediği, saldırganın terör veya suç örgütüyle bağlantısının da tespit edilmediği kaydedildi. Saldırganın yurt dışındaki bazı sosyal medya kullanıcılarıyla yaptığı yazışmalar ise ayrı soruşturma dosyasında incelenmeye devam ediyor.

SALDIRGANI DURDURMAYA ÇALIŞAN BEKÇİYE TAKİPSİZLİK

İddianamede, saldırı sırasında okula girerek saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan Necmettin Bekçi'nin, yerde bulduğu bıçakla saldırganın bacağına bir kez vurduğu aktarıldı. Otopsi raporunda saldırganın kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar hasarı ve kan kaybı sonucu öldüğü belirtildi.

Savcılık, Bekçi'nin saldırıyı durdurmak ve başkalarının hayatını korumak amacıyla hareket ettiğini değerlendirerek meşru savunma hükümleri kapsamında hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Tutuklu şüpheliler Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli'nin yargılanmasına, iddianamenin ilgili ağır ceza mahkemesince kabul edilmesinin ardından başlanacak.

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel