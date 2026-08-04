İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı İmad et-Trabelsi'yi İçişleri Bakanlığında kabul etti. Görüşmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu dış politika vizyonu doğrultusunda Türkiye ile Libya arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkileri bir kez daha vurgulandı.

Taraflar, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra güvenlik alanındaki mevcut iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.