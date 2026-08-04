Bakan Çiftçi, Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi: İki ülke arasındaki güvenlik iş birliği masaya yatırıldı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı İmad et-Trabelsi ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede güvenlik alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, kolluk kuvvetlerinin koordinasyonu ve düzensiz göçle mücadelede ortak adımlar ele alındı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı İmad et-Trabelsi'yi İçişleri Bakanlığında kabul etti. Görüşmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu dış politika vizyonu doğrultusunda Türkiye ile Libya arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkileri bir kez daha vurgulandı.
Taraflar, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra güvenlik alanındaki mevcut iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
KOLLUK ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK
Toplantıda, kolluk teşkilatları arasındaki koordinasyonun artırılması, ortak eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve güvenlik alanındaki iş birliğinin kurumsal yapısının güçlendirilmesi konuları ele alındı.
Bu kapsamda, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Kolluk İş Birliği Mutabakat Muhtırası ile Kolluk Destek Misyonu kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin Libya'da yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin sürdüğü belirtilirken, Türkiye ve Libya'daki eğitim programlarının daha sistematik hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE ORTAK ADIMLAR
Görüşmenin önemli gündem başlıklarından birini de düzensiz göç oluşturdu. Türkiye ile Libya Milli Birlik Hükümeti arasında düzensiz göçün önlenmesine yönelik alınan tedbirler değerlendirilirken, iki ülkenin bu alandaki iş birliğini karşılıklı olarak geliştirme konusunda mutabakata vardığı bildirildi.