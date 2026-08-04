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Bahçeli, Terörsüz Türkiye için çerçeve yasa teklifine imzayı attı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, imzaya açılan ve Meclis'e sunulması beklenen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi teklifine imza attı. Teklifi Bahçeli ile birlikte Meclis Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Filiz Kılıç ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da imzaladı.

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Bahçeli, Terörsüz Türkiye için çerçeve yasa teklifine imzayı attı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılacak "çerçeve yasa" teklifine imza verdi.

4 MHP'Lİ DAHA İMZA ATTI

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Başkanlığına gelerek, MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve kendisinin imzalarını teslim etti.

Gün içerisinde, diğer MHP milletvekillerinin de kanun teklifine imza atması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE TEKLİFİNDE KIRMIZI ÇİZGİLER NET

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nde Terörsüz Türkiye sürecinin çerçevesi ortaya konuldu. Sürecin ilk ve vazgeçilmez şartının terör örgütünün silahlarını tamamen ve geri dönülmeyecek şekilde bırakması olduğu belirtilirken, genel af niteliğinde bir düzenlemenin söz konusu olmadığı vurgulandı. Örgütün tamamen silah bıraktığının tespit ve teyit edilmesi ile MGK kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 aylık başvuru sürecinin başlaması öngörülüyor.

Terörsüz Türkiye teklifinde kırmızı çizgiler net: Genel af yokTerörsüz Türkiye teklifinde kırmızı çizgiler net: Genel af yok

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