Gençlere ücretsiz Fransa seyahati! Bakanlık duyurdu: Başvurular başladı

Türkiye–Fransa Gençlik Değişimi Programı kapsamında katılımcılardan herhangi bir ücret alınmayacak. Programın tüm ana giderleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak.

✈️ Ulaşım Desteği

Türkiye-Fransa ve Fransa-Türkiye uçuşları Bakanlık tarafından sağlanacak. İkamet edilen şehirden havalimanına ulaşım masrafları önce katılımcı tarafından karşılanacak, ardından bilet ibrazı ile ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ödeme yapılacak.