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Gençlere ücretsiz Fransa seyahati! Bakanlık duyurdu: Başvurular başladı

Gençlere uluslararası deneyim fırsatı sunan Türkiye-Fransa Uluslararası Gençlik Değişimi Programı için başvurular başladı. 18-25 yaş arasındaki gençlerin katılabileceği program kapsamında 20 asil, 20 yedek katılımcı belirlenecek. Fransa ve Türkiye etaplarından oluşan değişim programında tüm temel giderler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak.

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Gençlere ücretsiz Fransa seyahati! Bakanlık duyurdu: Başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Maarif Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Türkiye-Fransa Uluslararası Gençlik Değişimi Programı için başvuru süreci başladı. Programla Türkiye ve Fransa arasındaki dostluk, kültürel etkileşim ve gençlik alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

PROGRAM İKİ AŞAMALI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İki aşamalı olarak gerçekleştirilecek program kapsamında Türk gençleri Fransa'da, Fransız gençleri ise Türkiye'de ağırlanacak. Katılımcılar farklı kültürleri tanıma, gençlik çalışmalarını yerinde inceleme ve uluslararası dayanışma deneyimi kazanma fırsatı elde edecek.

Türkiye-Fransa Gençlik Değişimi Programı başvuruları başladı.Türkiye-Fransa Gençlik Değişimi Programı başvuruları başladı.

PROGRAM TARİHLERİ BELLİ OLDU

Türkiye–Fransa Gençlik Değişimi Programı iki farklı etap şeklinde uygulanacak.

  • Fransa etabı: 25-30 Eylül 2026
  • Türkiye etabı: 26-31 Ekim 2026

İlk etapta Türk gençleri Fransa'da misafir edilirken, ikinci etapta Fransa'dan gelecek gençler Türkiye'de ağırlanacak.

Programın Fransa ayağı, Türkiye'den Strazburg'a gerçekleştirilecek yolculukla başlayacak. Katılımcılar program boyunca Strazburg, Colmar ve çevresindeki tarihi ve kültürel alanları ziyaret edecek, çeşitli atölye çalışmalarına katılacak ve saha incelemeleri gerçekleştirecek.

Gençlere Fransa’da uluslararası deneyim fırsatı sunulacak.Gençlere Fransa’da uluslararası deneyim fırsatı sunulacak.

BAŞVURULAR E-GENÇ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILACAK

Programa başvurular 3 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Başvurular yalnızca e-Genç sistemi üzerinden çevrim içi olarak kabul edilecek.

Son başvuru tarihi ise 7 Ağustos 2026 saat 23.59 olarak açıklandı. E-posta, fiziki başvuru veya sistem dışından yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Program için başvurular 7 Ağustos 2026’da sona erecek.Program için başvurular 7 Ağustos 2026’da sona erecek.

KOMİSYON DEĞERLENDİRECEK

Başvuruların tamamlanmasının ardından Bakanlık tarafından oluşturulacak komisyon değerlendirme yapacak. 20 asil ve 20 yedek katılımcı belirlenecek.

Başvuru sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden duyurulacak.

TÜRKİYE-FRANSA GENÇLİK DEĞİŞİMİ PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Programa katılmak isteyen adaylarda şu şartlar aranıyor:

  • Başvuru tarihi itibarıyla 18-25 yaş arasında olmak
  • 01.01.2001 ile 31.12.2008 tarihleri arasında doğmuş olmak
  • Üniversitelerin ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında öğrenci olmak ya da mezun olmak
  • En az temel seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak
  • Türkiye'yi uluslararası ortamda temsil edebilecek yeterliliğe sahip olmak
  • Sosyal, kültürel veya sportif faaliyetlerde aktif rol almak
  • Gönüllülük çalışmalarına katılmış olmak veya katılmayı taahhüt etmek
  • Seyahate engel sağlık sorunu bulunmamak
  • Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

18-25 yaş arasındaki gençler programa başvurabilecek.18-25 yaş arasındaki gençler programa başvurabilecek.

🇫🇷 Fransa Etabı
Ziyaret Edilecek Şehirler
  • Strazburg
  • Colmar
  • Kayserberg
  • Eguisheim
📍 Kültürel Duraklar
  • Avrupa Parlamentosu Binası
  • Kleber Meydanı
  • Notre Dame Katedrali
  • Vauban Barajı
  • Kapalı Köprüler (Ponts Couverts)
  • Büyük Ada (Grande Île)
  • Rohan Sarayı
🏛️ Colmar Keşfi
  • Colmar Eski Şehir Merkezi
  • Küçük Venedik
  • Kapalı Çarşı
  • Oyuncak ve Tren Müzesi
  • Orta Çağ köyleri
Ücretsiz Program
Türkiye–Fransa Gençlik Değişimi Programı kapsamında katılımcılardan herhangi bir ücret alınmayacak. Programın tüm ana giderleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak.
✈️ Ulaşım Desteği
Türkiye-Fransa ve Fransa-Türkiye uçuşları Bakanlık tarafından sağlanacak. İkamet edilen şehirden havalimanına ulaşım masrafları önce katılımcı tarafından karşılanacak, ardından bilet ibrazı ile ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ödeme yapılacak.
Katılımcılardan Beklenenler
  • Atölye ve etkinliklere aktif katılım sağlamak
  • Farklı kültürlere saygı göstermek
  • Tartışma ve değerlendirme çalışmalarına katkı sunmak
  • Program deneyimlerini diğer gençlerle paylaşmak

Katılımcılar kültürel ve sosyal etkinliklere katılacak.Katılımcılar kültürel ve sosyal etkinliklere katılacak.

📄 İstenen Belgeler
  • Öğrenci belgesi veya diploma
  • Yabancı dil belgesi (varsa)
  • Adli sicil belgesi
  • Gerekli diğer belgeler
🛂 Pasaport Bilgisi
Pasaportu olmayan katılımcılardan kabul sonrası hizmet (gri) pasaport başvurusu yapmaları istenecek.
💳 Pasaport Masrafları
Pasaport masrafları katılımcıya ait olacak.
🌿 Son Başvuru Tarihi
7 Ağustos 2026
Türkiye–Fransa Uluslararası Gençlik Değişimi Programı için başvurular 7 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek.
🌱 Program Fırsatları
Gençlere kültürel değişim, uluslararası deneyim ve yeni iş birlikleri fırsatı sunuluyor.
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