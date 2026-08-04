Gençlere ücretsiz Fransa seyahati! Bakanlık duyurdu: Başvurular başladı
Gençlere uluslararası deneyim fırsatı sunan Türkiye-Fransa Uluslararası Gençlik Değişimi Programı için başvurular başladı. 18-25 yaş arasındaki gençlerin katılabileceği program kapsamında 20 asil, 20 yedek katılımcı belirlenecek. Fransa ve Türkiye etaplarından oluşan değişim programında tüm temel giderler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Maarif Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Türkiye-Fransa Uluslararası Gençlik Değişimi Programı için başvuru süreci başladı. Programla Türkiye ve Fransa arasındaki dostluk, kültürel etkileşim ve gençlik alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
PROGRAM İKİ AŞAMALI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
İki aşamalı olarak gerçekleştirilecek program kapsamında Türk gençleri Fransa'da, Fransız gençleri ise Türkiye'de ağırlanacak. Katılımcılar farklı kültürleri tanıma, gençlik çalışmalarını yerinde inceleme ve uluslararası dayanışma deneyimi kazanma fırsatı elde edecek.
PROGRAM TARİHLERİ BELLİ OLDU
Türkiye–Fransa Gençlik Değişimi Programı iki farklı etap şeklinde uygulanacak.
- Fransa etabı: 25-30 Eylül 2026
- Türkiye etabı: 26-31 Ekim 2026
İlk etapta Türk gençleri Fransa'da misafir edilirken, ikinci etapta Fransa'dan gelecek gençler Türkiye'de ağırlanacak.
Programın Fransa ayağı, Türkiye'den Strazburg'a gerçekleştirilecek yolculukla başlayacak. Katılımcılar program boyunca Strazburg, Colmar ve çevresindeki tarihi ve kültürel alanları ziyaret edecek, çeşitli atölye çalışmalarına katılacak ve saha incelemeleri gerçekleştirecek.
BAŞVURULAR E-GENÇ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILACAK
Programa başvurular 3 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Başvurular yalnızca e-Genç sistemi üzerinden çevrim içi olarak kabul edilecek.
Son başvuru tarihi ise 7 Ağustos 2026 saat 23.59 olarak açıklandı. E-posta, fiziki başvuru veya sistem dışından yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
KOMİSYON DEĞERLENDİRECEK
Başvuruların tamamlanmasının ardından Bakanlık tarafından oluşturulacak komisyon değerlendirme yapacak. 20 asil ve 20 yedek katılımcı belirlenecek.
Başvuru sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden duyurulacak.
TÜRKİYE-FRANSA GENÇLİK DEĞİŞİMİ PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Programa katılmak isteyen adaylarda şu şartlar aranıyor:
- Başvuru tarihi itibarıyla 18-25 yaş arasında olmak
- 01.01.2001 ile 31.12.2008 tarihleri arasında doğmuş olmak
- Üniversitelerin ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında öğrenci olmak ya da mezun olmak
- En az temel seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak
- Türkiye'yi uluslararası ortamda temsil edebilecek yeterliliğe sahip olmak
- Sosyal, kültürel veya sportif faaliyetlerde aktif rol almak
- Gönüllülük çalışmalarına katılmış olmak veya katılmayı taahhüt etmek
- Seyahate engel sağlık sorunu bulunmamak
- Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak