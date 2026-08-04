YPJ’den kritik geri adım! İçişleri Bakanlığı’na bağlanmayı kabul etti
Suriye’de YPG/SDG’nin devlet kurumlarına entegrasyonunda kritik bir eşik daha aşıldı. YPG’nin kadın yapılanması YPJ’nin, Savunma Bakanlığı bünyesinde ayrı askerî yapı olarak yer alma talebinden geri adım atarak İçişleri Bakanlığına bağlanmayı kabul ettiği açıklandı. YPJ tarafı yeni yapının “terörle mücadele gücü” statüsünde olacağını öne sürerken, gözler Ahmed Şara ile Mazlum Abdi arasında yapılması beklenen görüşmeye çevrildi.
Suriye'de merkezi yönetimin dışında faaliyet gösteren silahlı yapıların devlet kurumlarına entegrasyonu kapsamında YPG/SDG cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki sözde özerk yönetimin Şam Temsilcisi Abdulkerim Ömer, terör örgütü YPG'nin kadın yapılanması YPJ'nin Suriye İçişleri Bakanlığı bünyesine katılmayı kabul ettiğini açıkladı.
Ömer, YPJ'nin İçişleri Bakanlığı içerisinde bir yapı halinde bulunacağını ve "terörle mücadele gücü" olarak görev yapmasının planlandığını ileri sürdü.
Ömer, "YPJ bu teklifi kabul etti; ancak bir birim veya grup olarak, terörle mücadele gücü sıfatıyla İçişleri Bakanlığı bünyesine katılacaklar" ifadelerini kullandı.
SAVUNMA BAKANLIĞI TALEBİNDEN GERİ ADIM
YPJ'nin aldığı karar, örgütün son aylarda Şam yönetimiyle yürüttüğü görüşmeler dikkate alındığında önemli bir geri adım anlamına geliyor.
YPJ yönetimi 1 Nisan'da Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ile Şam'da görüşmüş, yapılan açıklamada YPJ unsurlarının Suriye ordusu ve Savunma Bakanlığı bünyesine hangi formülle dahil edileceğinin ele alındığı duyurulmuştu. YPJ tarafı özellikle kadınların ayrı askerî yapı halinde varlığını sürdürmesini talep ediyordu.
Nisan ayının ardından YPJ'ye yakın yapılar da örgütün Savunma Bakanlığı bünyesine kabul edilmesi için kampanyalar başlatmıştı.
Ancak haziran ayında yapılan açıklamalar, Şam yönetiminin YPJ unsurlarının askerî statüyle Savunma Bakanlığı bünyesine alınmasına sıcak bakmadığını, buna karşılık kadınların İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik görevlerinde yer almasına açık olduğunu ortaya koymuştu.
Abdulkerim Ömer de son açıklamasında YPJ'nin başlangıçta Savunma Bakanlığı bünyesine katılmak istediğini, ancak Şam yönetiminin bu modeli kabul etmediğini belirtti.
Böylece aylarca Savunma Bakanlığı içerisinde ayrı yapı talep eden YPJ için rotanın İçişleri Bakanlığına çevrildiği ortaya çıktı.
29 OCAK MUTABAKATINDA YENİ AŞAMA
Son gelişmenin temelini 29 Ocak'ta Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan kapsamlı mutabakat oluşturuyor.
Haftalar süren çatışmaların ardından sağlanan anlaşma; YPG/SDG'nin askerî, güvenlik, idari ve sivil yapılarının aşamalı olarak Suriye devlet kurumları içerisinde eritilmesini öngörüyor.
Mutabakat kapsamında Suriye İçişleri Bakanlığı güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya girmesi, yerel güvenlik unsurlarının bakanlık bünyesine alınması, askerî birliklerin ise Savunma Bakanlığı komutasına geçirilmesi kararlaştırıldı. Devlet kurumları, sınır kapıları ve diğer stratejik tesislerin de yeniden Şam yönetiminin denetimine girmesi sürecin temel maddeleri arasında bulunuyor.
Birleşmiş Milletler de haziran ayında 29 Ocak anlaşmasının uygulanmaya devam ettiğini ve YPG/SDG'den oluşturulan dört entegre tugayın Suriye devlet sistemine dahil edilmeye başladığını bildirdi.
YPG/SDG'NİN AYRI SİLAHLI YAPISI ERİTİLİYOR
Süreçteki en önemli başlıklardan biri YPG/SDG'nin kendi komuta zincirini ve bağımsız güvenlik yapılanmasını koruyup koruyamayacağı.
Şam yönetimi başından itibaren Suriye sınırları içerisinde devlet otoritesinin dışında ikinci bir ordu veya bağımsız güvenlik gücü bulunmasına karşı çıkıyor.
Ocak ayındaki ilk düzenlemelerde YPG/SDG mensuplarının devlet güçlerine bireysel olarak alınması gündeme gelirken, 29-30 Ocak'ta varılan kapsamlı mutabakatta Haseke'de YPG/SDG mensuplarından oluşacak üç tugay ile Ayn el-Arab bölgesinde ayrı bir tugayın Suriye Savunma Bakanlığı çatısı altında faaliyet göstermesi formülü ortaya çıktı. Ancak söz konusu birliklerin Suriye devletinin askerî komuta zincirine tabi olması esas alındı.
Bu tablo, YPG/SDG unsurlarının belirli birlikler içerisinde tutulabilmesine rağmen bağımsız bir silahlı güç olarak hareket etme alanının ortadan kaldırılmasını öngörüyor.
YPJ konusunda varılan son formül de aynı sürecin güvenlik ayağındaki en dikkat çekici gelişmelerden biri oldu.
YPJ "GRUP HALİNDE" DİYOR, STATÜ DETAYI BELİRSİZ
Ancak yeni açıklamada henüz netleşmeyen önemli bir başlık bulunuyor.
Abdulkerim Ömer, YPJ'nin İçişleri Bakanlığına "birim veya grup halinde" katılacağını söylüyor.
Buna karşılık Şam yönetimi önceki entegrasyon görüşmelerinde güvenlik personelinin devlet kurumlarına kabulünde bireysel güvenlik incelemeleri yapılacağını vurgulamıştı. Ocak mutabakatının ardından Suriye yönetimi, YPG/SDG mensuplarının gerekli güvenlik kontrollerinden geçirilerek entegrasyona alınacağını açıklamıştı.
Dolayısıyla YPJ'nin mevcut isim, komuta yapısı ve örgütsel bütünlüğünü koruyup korumayacağı henüz kesinleşmiş değil.
Ömer'in "terörle mücadele gücü" tanımı da şu ana kadar YPJ tarafının açıkladığı statüyü yansıtıyor. Şam yönetiminden YPJ'ye bağımsız veya özel bir "terörle mücadele gücü" statüsü verildiğine ilişkin ayrıntılı resmî açıklama henüz gelmedi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA KADIN PERSONEL GÖREV ALIYOR
YPJ tarafının Savunma Bakanlığı yerine İçişleri Bakanlığına yönlendirilmesinde Şam'ın yeni güvenlik yapılanmasının da etkili olduğu görülüyor.
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilciliği haziran ayında yaptığı değerlendirmede kadınların Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk birimleri için eğitime alınmaya başladığını açıklamıştı.
Bu gelişme, Şam'ın kadın personeli tamamen güvenlik sisteminin dışında tutmadığını; ancak kadın savaşçıların ayrı askerî birlik halinde Savunma Bakanlığı bünyesinde tutulması yerine İçişleri Bakanlığı altında değerlendirilmesi yönünde bir model geliştirdiğini gösteriyor.
GÖZLER ŞARA-MAZLUM ABDİ GÖRÜŞMESİNDE
YPJ açıklaması, Şam ile YPG/SDG arasındaki görüşme trafiğinin yeniden hızlandığı bir dönemde geldi.
YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile sözde özerk yönetimin yöneticilerinden İlham Ahmed'in bugün Şam'a giderek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinin beklendiği bildirildi. Görüşmenin ana gündemlerinden birinin 29 Ocak mutabakatının henüz tamamlanmayan maddeleri olduğu belirtiliyor.
Abdulkerim Ömer de iki taraf arasında temasların sürdüğünü belirterek Şara ile Mazlum Abdi arasında görüşme yapılacağını söyledi.
Tarafların önünde YPG/SDG'nin askerî entegrasyonu, İçişleri Bakanlığına alınacak güvenlik unsurlarının statüsü, YPJ'nin konumu, eğitim sistemi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki idari yapıların geleceği gibi başlıklar bulunuyor.
ŞAM'IN HEDEFİ TEK ORDU TEK GÜVENLİK YAPISI
Son gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde Şam'ın temel stratejisinde değişiklik olmadığı görülüyor.
Suriye yönetimi, YPG/SDG'nin mevcut haliyle ayrı bir silahlı yapı olarak varlığını sürdürmesi yerine askerî unsurlarının Savunma Bakanlığı, güvenlik unsurlarının ise İçişleri Bakanlığı bünyesinde eritilmesini istiyor.
YPJ'nin aylarca sürdürdüğü Savunma Bakanlığı bünyesinde ayrı kadın askerî gücü olarak kalma talebinden İçişleri Bakanlığı formülüne yönelmesi ise Şam'ın bu yaklaşımının YPG/SDG cephesinde karşılık bulmaya başladığını ortaya koyuyor.
29 Ocak mutabakatının tamamen uygulanması halinde YPG/SDG'nin kendi başına hareket eden mevcut askerî ve güvenlik yapılanmasının önemli ölçüde sona ermesi ve bu unsurların Suriye devletinin komuta mekanizmasına bağlanması bekleniyor.
Öte yandan YPG/SDG'nin entegrasyon tamamlandıktan sonra tamamen feshedileceği veya yeni bir siyasi partiye dönüşeceği yönündeki iddialar şu ana kadar Şam yönetimi tarafından resmen doğrulanmış değil.
ŞARA-BARZANİ GÖRÜŞMESİNDE ENTEGRASYON DOSYASI
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, 3 Ağustos'ta Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki siyasi ve güvenlik gelişmelerinin yanı sıra YPG/SDG'nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyon süreci de ele alındı.
Barzani'nin Şam temasında, bölgede istikrarın sağlanması ve YPG/SDG ile merkezi yönetim arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi başlıklarının gündeme geldiği bildirildi.
YPJ'nin İçişleri Bakanlığına katılmayı kabul ettiğine ilişkin açıklama, Şara-Barzani görüşmesinin hemen ardından geldi. Zamanlama, Şam-YPG/SDG hattındaki entegrasyon trafiğinin hızlandığını ortaya koydu.