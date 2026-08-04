YPJ’den kritik geri adım! İçişleri Bakanlığı’na bağlanmayı kabul etti

Ömer, "YPJ bu teklifi kabul etti; ancak bir birim veya grup olarak, terörle mücadele gücü sıfatıyla İçişleri Bakanlığı bünyesine katılacaklar" ifadelerini kullandı.

Ömer, YPJ'nin İçişleri Bakanlığı içerisinde bir yapı halinde bulunacağını ve "terörle mücadele gücü" olarak görev yapmasının planlandığını ileri sürdü.

(Fotoğraflar Anadolu Ajansı ve Takvim foto arşivinden alınmıştır.)

SAVUNMA BAKANLIĞI TALEBİNDEN GERİ ADIM

YPJ'nin aldığı karar, örgütün son aylarda Şam yönetimiyle yürüttüğü görüşmeler dikkate alındığında önemli bir geri adım anlamına geliyor.

YPJ yönetimi 1 Nisan'da Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ile Şam'da görüşmüş, yapılan açıklamada YPJ unsurlarının Suriye ordusu ve Savunma Bakanlığı bünyesine hangi formülle dahil edileceğinin ele alındığı duyurulmuştu. YPJ tarafı özellikle kadınların ayrı askerî yapı halinde varlığını sürdürmesini talep ediyordu.

Nisan ayının ardından YPJ'ye yakın yapılar da örgütün Savunma Bakanlığı bünyesine kabul edilmesi için kampanyalar başlatmıştı.

Ancak haziran ayında yapılan açıklamalar, Şam yönetiminin YPJ unsurlarının askerî statüyle Savunma Bakanlığı bünyesine alınmasına sıcak bakmadığını, buna karşılık kadınların İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik görevlerinde yer almasına açık olduğunu ortaya koymuştu.



Abdulkerim Ömer de son açıklamasında YPJ'nin başlangıçta Savunma Bakanlığı bünyesine katılmak istediğini, ancak Şam yönetiminin bu modeli kabul etmediğini belirtti.

Böylece aylarca Savunma Bakanlığı içerisinde ayrı yapı talep eden YPJ için rotanın İçişleri Bakanlığına çevrildiği ortaya çıktı.