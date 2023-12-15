Uğur Mumcu suikastında MOSSAD parmağı! İsrail’den Mersin’e gelen 5 kişilik suikast timi...

MOSSAD-FETÖ İŞBİRLİĞİ İLE SUİKAST GERÇEKLEŞTİ

Uğur Mumcu'yu öldürmek için İranlıların evinin civarında dolaştığını, arabasının yakınında bulunduğu iddialarının gündeme getirildiğini kaydeden Karakuş, Uğur Mumcu suikastının kapatılmaya çalıştığını anlattı. Suikast timinin Türkiye'ye nasıl geldiğini ve nasıl ayrıldığının tarafından bilindiğini duyuran Karakuş, "Suikastta gördüğüm FETÖ'den yardım var. Bir şekilde güvenlik güçlerinden yardımdan yararlandılar. 5 kişilik suikast timi İsrail'den Mersin'e oradan da Ankara'ya geldi. Bombayı patlattıktan sonra ise Esenboğa Havalimanı'ndan tekrar İsrail'e döndü. FETÖ grubunun yardımıyla Esenboğa havalimanında bilgisayarlar tamamen bozuldu" dedi.

"PASAPORT KAYITLARI YAPILMADI"

Suikast timinin Esenboğa'dan hiçbir pasaport kaydı yapılmadan İsrail'e gittiğini vurgulan Karakuş, "Suikastla ilgili bildiklerimi yazacağım. Bildiklerimi Mumcu ailesine de anlattım. Bunların anlatmak benim borcumdur. Bu işte o gün ki güvenlik güçlerinin de işin içine girip suikast timinin gitmelerini sağladıklarını biliyorum. Esenboğa'daki bilgisayarlar bir an için arızalandırdılar. Hiçbir pasaport kontrolü yapılmadan Mersin'den yurda giren suikast timi Türkiye'den İsrail'e gitti" dedi.

MOSSAD İZİ MAHKEME KAYITLARINA DA GİRDİ

Mumcu'nun öldürüldüğü gün akşamı Bedri Baykan'ın başını çektiği bir grup, suikastı İran'a yıkıp İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu önünde eylem yapmıştı. Sonraki günlerde İran'a yakınlığıyla bilinen Selam Gazetesinin yazarı Abdülhamit Çelik, Ankara'daki cinayetin gözcülüğü yaptığı iddiasıyla tutuklandı.5,5 yıl cezaevinde kalan gazeteci, yıllar sonra suikastın yapıldığı gün düğünün olduğunu, o gün Ankara'ya gitmediğini söyledi. Çelik'in evine bir kutu gönderildi. İki mermi, beyaz gül ve tehdit içerikli mesaj çıktı. MİT, mahkemenin isteği üzerine hazırladığı raporda Abdülhamit Çelik'i tehdit eden kişinin Mossad bağlantılı kişiler olduğu ortaya çıkarmıştı. Uğur Mumcu'nun 7 Ocak'ta İsrail-Barzani-Mossad ilişkisini yazmasının ardından 8 Ocak'ta İsrail büyükelçisi Mumcu'ya "öldürülmekten korkmuyorsunuz" demişti.