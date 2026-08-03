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Sayıştay Başkanlığı 25 denetçi yardımcısı adayı alımı: Başvuru tarihleri ne zaman?

Sayıştay Başkanlığı, 25 denetçi yardımcısı adayı alımı için düğmeye bastı. Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylar eleme, yazılı ve mülakat aşamalarından geçecek. Başvurular 9-17 Eylül tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınırken, eleme sınavı 31 Ekim'de dört ilde gerçekleştirilecek.

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Sayıştay Başkanlığı 25 denetçi yardımcısı adayı alımı: Başvuru tarihleri ne zaman?

Sayıştay Başkanlığı, kariyerini kamu denetimi alanında sürdürmek isteyen adaylar için 25 denetçi yardımcısı kadrosu açtı. Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular eylül ayında alınacak, adaylar çok aşamalı sınav sürecinden geçecek.

(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

SAYIŞTAY, DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALIMI YAPACAK

Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 25 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak.

Kurumun Resmî Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvuru sahipleri eleme, yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak.

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak.Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Kurumun 25 denetçi yardımcısı adayı alımı için sınav başvuruları 9-17 Eylül'de yapılacak. Geç başvuru günü olarak da 24 Eylül belirlendi.

Alım ilanı Resmî Gazete'de yayımlandı.Alım ilanı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Sınav başvuruları, ÖSYM merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM mobil uygulamasından alınacak.

Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular 9-17 Eylül'de yapılacak.Başvurular 9-17 Eylül'de yapılacak.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Eleme sınavı 31 Ekim'de Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak. Bu sınavda başarılı olanların tabi tutulacağı yazılı sınavın ilk oturumu 26 Aralık Cumartesi, ikinci oturumu da 27 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavı kazananlar mülakata katılma hakkını elde edecek. Mülakatın yeri ve zamanı ile sınavda başarı sağlayanların isimleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek.

📌 Kontenjan
Soru: Sayıştay kaç denetçi yardımcısı adayı alacak?
Cevap: Toplam 25 denetçi yardımcısı adayı alınacak.
📰 İlan Bilgisi
Soru: Alım ilanı nerede yayımlandı?
Cevap: Resmî Gazete'de yayımlandı.
🗓️ Başvuru Takvimi
Soru: Başvurular ne zaman yapılacak?
Cevap: 9-17 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
⏳ Geç Başvuru
Soru: Geç başvuru günü hangi tarih?
Cevap: 24 Eylül 2026.
💻 Başvuru Şekli
Soru: Başvurular nasıl yapılacak?
Cevap: ÖSYM AİS, ÖSYM başvuru merkezleri veya ÖSYM mobil uygulaması üzerinden yapılacak.
❌ Posta Başvurusu
Soru: Posta yoluyla başvuru kabul edilecek mi?
Cevap: Hayır, posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.
📝 Eleme Sınavı
Soru: Eleme sınavı ne zaman yapılacak?
Cevap: 31 Ekim 2026'da yapılacak.
📍 Sınav Merkezleri
Soru: Eleme sınavı hangi illerde gerçekleştirilecek?
Cevap: Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de.
📚 Yazılı Sınav
Soru: Yazılı sınav hangi tarihlerde yapılacak?
Cevap: 26 ve 27 Aralık 2026'da iki oturum halinde yapılacak.
🎯 Sonraki Aşama
Soru: Yazılı sınavı geçen adaylar hangi aşamaya geçecek?
Cevap: Mülakat sınavına katılma hakkı kazanacak.
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