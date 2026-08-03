Sayıştay Başkanlığı 25 denetçi yardımcısı adayı alımı: Başvuru tarihleri ne zaman?

Başvurular 9-17 Eylül'de yapılacak.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Eleme sınavı 31 Ekim'de Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak. Bu sınavda başarılı olanların tabi tutulacağı yazılı sınavın ilk oturumu 26 Aralık Cumartesi, ikinci oturumu da 27 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavı kazananlar mülakata katılma hakkını elde edecek. Mülakatın yeri ve zamanı ile sınavda başarı sağlayanların isimleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek.

📌 Kontenjan Soru: Sayıştay kaç denetçi yardımcısı adayı alacak? Cevap: Toplam 25 denetçi yardımcısı adayı alınacak. 📰 İlan Bilgisi Soru: Alım ilanı nerede yayımlandı? Cevap: Resmî Gazete'de yayımlandı. 🗓️ Başvuru Takvimi Soru: Başvurular ne zaman yapılacak? Cevap: 9-17 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. ⏳ Geç Başvuru Soru: Geç başvuru günü hangi tarih? Cevap: 24 Eylül 2026. 💻 Başvuru Şekli Soru: Başvurular nasıl yapılacak? Cevap: ÖSYM AİS, ÖSYM başvuru merkezleri veya ÖSYM mobil uygulaması üzerinden yapılacak. ❌ Posta Başvurusu Soru: Posta yoluyla başvuru kabul edilecek mi? Cevap: Hayır, posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek. 📝 Eleme Sınavı Soru: Eleme sınavı ne zaman yapılacak? Cevap: 31 Ekim 2026'da yapılacak. 📍 Sınav Merkezleri Soru: Eleme sınavı hangi illerde gerçekleştirilecek? Cevap: Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de. 📚 Yazılı Sınav Soru: Yazılı sınav hangi tarihlerde yapılacak? Cevap: 26 ve 27 Aralık 2026'da iki oturum halinde yapılacak. 🎯 Sonraki Aşama Soru: Yazılı sınavı geçen adaylar hangi aşamaya geçecek? Cevap: Mülakat sınavına katılma hakkı kazanacak.