Sayıştay Başkanlığı 25 denetçi yardımcısı adayı alımı: Başvuru tarihleri ne zaman?
Sayıştay Başkanlığı, 25 denetçi yardımcısı adayı alımı için düğmeye bastı. Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylar eleme, yazılı ve mülakat aşamalarından geçecek. Başvurular 9-17 Eylül tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınırken, eleme sınavı 31 Ekim'de dört ilde gerçekleştirilecek.
Sayıştay Başkanlığı, kariyerini kamu denetimi alanında sürdürmek isteyen adaylar için 25 denetçi yardımcısı kadrosu açtı. Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular eylül ayında alınacak, adaylar çok aşamalı sınav sürecinden geçecek.
SAYIŞTAY, DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALIMI YAPACAK
Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 25 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak.
Kurumun Resmî Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvuru sahipleri eleme, yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?
Kurumun 25 denetçi yardımcısı adayı alımı için sınav başvuruları 9-17 Eylül'de yapılacak. Geç başvuru günü olarak da 24 Eylül belirlendi.
Sınav başvuruları, ÖSYM merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM mobil uygulamasından alınacak.
Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.
SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
Eleme sınavı 31 Ekim'de Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak. Bu sınavda başarılı olanların tabi tutulacağı yazılı sınavın ilk oturumu 26 Aralık Cumartesi, ikinci oturumu da 27 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.
Yazılı sınavı kazananlar mülakata katılma hakkını elde edecek. Mülakatın yeri ve zamanı ile sınavda başarı sağlayanların isimleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek.