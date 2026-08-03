Rusya'ya giden Türk gemisine dron saldırısında 4 mürettebat yaralandı
Samsun'dan Rusya'nın Novorossiysk limanına yaş meyve ve sebze taşıyan Türk Ro-ro gemisi Nadhezna'ya Karadeniz'de dron saldırısı düzenlendi. Çıkan yangında 3'ü Türk 4 mürettebat yaralandı.
Samsun'dan Rusya'nın Novorossiysk kentine taze meyve ve sebze taşıyan Türkiye'ye ait Nadhezna adlı Ro-ro gemisi, Karadeniz açıklarında dron saldırısının hedefi oldu. Türkiye saati ile 16.30 sıralarında, Novorossiysk limanına 30 deniz mili mesafede seyir halindeyken gerçekleştirilen saldırı sonucunda gemide yangın çıktı. Olayda 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 4 mürettebat yaralandı.Karadeniz'de Türk gemisine dronlu saldırı: 3'ü Türk 4 yaralı
KAPTAN YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU
Nadhezna gemisinin kaptanı Yalçın Şahin, saldırıda 6 veya 7 adet dron kullanıldığını belirterek eylemin Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Şahin, tüm mürettebatın hayatta olduğunu ancak yaralılar için acil tıbbi destek beklediklerini ifade etti.
Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında stratejik bir role sahip olan ve ticari lojistiğin can damarlarından birini oluşturan Samsun-Novorossiysk hattı, bu saldırıyla birlikte Karadeniz'deki çatışma ortamının sivil deniz ticaretine yönelik yarattığı riskleri yeniden gündeme getirdi.
Saldırının ardından gemide başlayan yangına ilk müdahaleyi mürettebat kendi imkanlarıyla yaptı. Bölgede uçuşuna devam eden insansız hava araçlarının oluşturduğu potansiyel güvenlik tehdidi nedeniyle, Rusya Donanmasına ait kurtarma ve destek unsurlarının yardım için gemiye yaklaşmakta büyük güçlük çektiği rapor edildi.
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