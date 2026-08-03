Rusya'ya giden Türk gemisine dron saldırısında 4 mürettebat yaralandı

Samsun'dan Rusya'nın Novorossiysk kentine taze meyve ve sebze taşıyan Türkiye'ye ait Nadhezna adlı Ro-ro gemisi, Karadeniz açıklarında dron saldırısının hedefi oldu. Türkiye saati ile 16.30 sıralarında, Novorossiysk limanına 30 deniz mili mesafede seyir halindeyken gerçekleştirilen saldırı sonucunda gemide yangın çıktı. Olayda 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 4 mürettebat yaralandı. Karadeniz'de Türk gemisine dronlu saldırı: 3'ü Türk 4 yaralı

Türk gemisine dron saldırısı düzenlendi. (Fotoğraflar: İHA) KAPTAN YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU Nadhezna gemisinin kaptanı Yalçın Şahin, saldırıda 6 veya 7 adet dron kullanıldığını belirterek eylemin Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Şahin, tüm mürettebatın hayatta olduğunu ancak yaralılar için acil tıbbi destek beklediklerini ifade etti.