FETÖ'cü Burkay Karatepe enselendi! Operasyondan dikkat çeken detaylar: Tuşlu telefon, sahte kimlik...

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişimine katılan ve aradan geçen 10 yılda 37 kişilik timin yakalanamayan tek ismi olan kırmızı kategorideki ihraç pilot yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da saklandığı örgüt evinde yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

Suikast girişimine katılan timin son firarsi Karatepe'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonun detayları aktarıldı. A Haber canlı yayınında ele alınan konunun ayrıntıları dikkat çekiyor.

SAHTE KİMLİĞİN GERÇEK SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Suikast teşebbüsünün ardından yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren teröristin, sahte kimlik kullandığını aktarılıyor. Ayrıca sahte kimlikteki fotoğrafın Burkay Karatepe'ye ait olduğunu, ancak kimliğin üzerinde başka bir kişinin isminin bulunduğunu belirlendi. Kimliğin gerçek sahibinin de gözaltına alındığını ifade edildi.

15 Temmuz suikast timinin son firarisi Burkay Karatepe'nin kullandığı sahte kimliğin gerçek sahibinin de gözaltına alındığı aktarıldı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

2019 VE 2024'TE İKİ KEZ KONTROLE TAKILDI

Bir diğer yandan söz konusu kimliğin 2019 ve 2024 yıllarında GBT kontrollerine takıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu tarihlerde yapılan polis veya jandarma kontrollerinde kimliği gerçek sahibinin mi yoksa Burkay Karatepe'nin mi kullandığı araştırılıyor.

FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe yakalandı

Gözaltındaki kimlik sahibinin söz konusu tarihlerde nerede bulunduğunun tespit edilmeye çalışılıyor. Kimlik sahibinin o tarihlerde kontrol noktalarında bulunmadığının belirlenmesi halinde, Karatepe'nin o dönemlerde bu kimlikle dolaşmış olabileceği değerlendirilecek.

Burkay Karatepe'nin kullandığı sahte kimliğin 2019 ve 2024 yıllarındaki GBT kontrollerine takıldığı belirtilirken, kimliği Karatepe'nin mi yoksa gözaltındaki gerçek sahibinin mi kullandığı araştırılıyor.

OPERASYON AİLESİYLE GÖRÜŞMEYE GELDİĞİNİN TESPİTİYLE BAŞLADI

Ayrıca operasyon Karatepe'nin ailesiyle görüşmeye geldiğinin tespit edilmesi üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ile Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki TEM ve istihbarat şube müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Operasyon, Karatepe'nin ailesiyle görüşmeye geldiğinin tespiti üzerine Emniyet İstihbarat ile Eskişehir ve Afyonkarahisar TEM şubelerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

ÇÖP TOPLAYICI GÖRÜNÜMÜYLE KAMUFLE OLDU

Karatepe'nin bölgede çöp toplayıcı görünümü vererek kendisini kamufle etmeye çalıştı. Şahsın, yakalandığı sıradaki sade giyim tarzı da dikkat çekti.

98 ATA ALTINI VE 33 BİN 700 DOLAR

Operasyonda yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 98 Ata altını, 33 bin 700 Amerikan doları, 2 bin 500'ün üzerinde euro ve Türk lirası bulunuyor.

Ele geçirilen paranın kimden ya da kimlerden geldiği ve Karatepe'nin halen iletişim kurduğu kişiler bulunup bulunmadığı soruşturma kapsamında incelenecek başlıklar arasında gösterildi.

Operasyonda 98 Ata altını, 33 bin 700 dolar ile 2 bin 500'ü aşkın euro ve Türk lirası ele geçirilirken, bu paraların kaynağı ve Karatepe'nin iletişim ağları soruşturma kapsamında inceleniyor.

TUŞLU TELEFON DETAYI

Karatepe'nin yakalandığı yerde bulunan telefonlardan birinin tuşlu telefon olduğu belirtildi. Söz konusu telefonun internet ağı üzerinden takip edilmemeye yönelik bir tedbir olabileceği ifade ediliyor.

FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yakalandığı hücre evi.

TELEFONUNU AKTİF HALE GETİRİNCE TEKNİK TAKİBE DÜŞTÜĞÜ BİLGİSİ

Karatepe'nin televizyonda darbecilerle ilgili bir haber izlediği, ardından şüphelenerek telefonunu aktif hale getirdiğinde teknik takibe düştüğü bilgisi de gelen bilgiler arasında yer aldı.

FETÖ'cü Karatepe'nin, televizyonda darbecilerle ilgili bir haber izledikten sonra şüphelenip tuşlu telefonunu aktif hale getirmesiyle teknik takibe düştüğü öğrenildi.

Karatepe'nin üzerinde ve bulunduğu yerde ele geçirilen telefonların siber birimler tarafından incelenecek. Karatepe'nin nasıl mesajlaştığı ve başka kişilerle iletişim kurup kurmadığının yapılacak incelemeler sonucunda ortaya çıkacak.