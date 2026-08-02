Levent Üzümcü mahkeme kararını tanımıyor! İşe iade edilen Özlem Karabay tiyatroya geri dönmeyi bekliyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü'nün görev döneminde tiyatro çalışanlarına yönelik tartışmalar büyüyor. Kesinleşen mahkeme kararına rağmen oyuncu ve yönetmen Özlem Karabay'ın hala görevine başlatılmaması, Üzümcü'nün tiyatro çalışanlarına yönelik uygulamalarını yeniden gündeme taşıdı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda (İzBBŞT) görevine son verilen oyuncu ve yönetmen Özlem Karabay'ın açtığı işe iade davasında hukuki süreç tamamlandı. İlk derece mahkemesinin ardından istinaf mahkemesi de iş akdinin hukuka aykırı şekilde feshedildiğine hükmederek işe iade kararını kesinleştirdi. Ancak kesinleşen karara rağmen Karabay'ın göreve henüz başlatılmaması Levent Üzümcü'nün tiyatro çalışanlarına yönelik zulmünü yeniden gündeme taşıdı.
İŞE İADE KARARI KESİNLEŞTİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kurucu kadrosunda yer alan oyuncu ve yönetmen Özlem Karabay'ın, Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü tarafından görevine son verilmesinin ardından açtığı işe iade davasında istinaf süreci de tamamlandı.
Yaklaşık 16 ay süren hukuki sürecin ardından istinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını onadı. Böylece Karabay'ın iş akdinin hukuka aykırı şekilde feshedildiği kesinleşirken, göreve iade edilmesi gerektiği de yargı kararıyla netleşti.
DAVA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?
Karabay'ın iş akdi Mart 2025'te sona ermişti. O dönemde yaptığı açıklamada, Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'ndaki memuriyetinden istifa ederek İzmir'e döndüğünü, kurucuları arasında yer aldığı tiyatronun kuruluş sürecinde yaklaşık dört yıl emek verdiğini ifade etmişti.
Görevden alınmasının ardından açtığı işe iade davasını Mart 2026'da İzmir 22. İş Mahkemesi'nde kazanan Karabay hakkında mahkeme, iş akdinin feshini geçersiz bularak işe iadesine karar vermişti.
YENİ BİR HAKSIZLIĞA DAHA İMZA MI ATACAK?
İstinaf mahkemesinin de aynı yönde karar vermesinin ardından Özlem Karabay dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İşten çıkarılma sürecinin Levent Üzümcü'nün talebiyle başladığını öne süren Karabay, bugün gelinen noktada iki mahkemenin hukuka aykırı bulduğu feshe rağmen işe başlatılıp başlatılmamasına karar verecek kişinin yine Levent Üzümcü olduğunu ifade etti.
Karabay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Birçok şey için adalet talep eden Levent Üzümcü, iş akdimin feshedilmesine sebep olduğu ve hukuken haklılığını iki kez ispatlayan birinin adaletini yerine getirecek mi? Yoksa kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen işe başlatmamayı tercih ederek yeni bir haksızlığa daha mı imza atacak?"
"HERKES İÇİN ADALET" ÇAĞRISI
Yaklaşık 16 ay süren dava sürecinde psikolojik ve fiziksel olarak yıprandığını belirten Karabay, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Adalet sadece bize lazım olduğunda savunulan bir ilke değildir. Hukuk görevini yaptı. Şimdi ben, kesinleşmiş mahkeme kararımın kâğıtta kalmayarak hayatta da karşılık bulmasını, betonunu döktüğüm tiyatroma geri dönmeyi bekliyor ve Levent Üzümcü'yü 'Herkes için adalet'e davet ediyorum."
DAHA ÖNCE DE BENZER BİR DAVA GÜNDEME GELMİŞTİ
Kararın ardından eski İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten de daha önce benzer bir davayı kazanan tiyatro sanatçısı Hatice Altan'ın görevine başlatılmadığını hatırlatarak, Özlem Karabay hakkında verilen işe iade kararının uygulanıp uygulanmayacağını kamuoyu önünde sorgulamıştı. Bu gelişmeyle birlikte gözler yeniden kesinleşen mahkeme kararının uygulanıp uygulanmayacağına çevrildi.