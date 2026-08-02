Levent Üzümcü mahkeme kararını tanımıyor! İşe iade edilen Özlem Karabay tiyatroya geri dönmeyi bekliyor

Karabay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birçok şey için adalet talep eden Levent Üzümcü, iş akdimin feshedilmesine sebep olduğu ve hukuken haklılığını iki kez ispatlayan birinin adaletini yerine getirecek mi? Yoksa kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen işe başlatmamayı tercih ederek yeni bir haksızlığa daha mı imza atacak?"