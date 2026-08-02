Kayapınar Belediyesi 22 işçinin görevine apar topar son verdi… Sendikadan tepki emekçilerden eylem
Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, 22 işçiyi mesai bitiminde gönderdiği kısa mesajla işten çıkardı. DEM Parti’li belediye yönetimi sessizliğini korurken, işçiler ve sendika temsilcileri karara tepki gösterdi. Gerekçesiz şekilde işsiz bırakılan emekçilerin mahkemeye başvuracağı bildirildi. Şehirde haksız yere işten çıkarılan diğer işçilerin Büyükşehir Belediyesi önündeki oturma eylemi 760. gününe ulaştı. DEM’li belediyeler Diyarbakır’da 28 ayda 2 bin kişiyi işten attı.
Diyarbakır'da haftanın son iş gününü tamamlayan belediye personelleri, evlerine dönmeye hazırlanırken cep telefonlarına gelen kısa mesajla şok yaşadı. DEM Parti yönetimindeki merkez Kayapınar Belediyesi, hiçbir gerekçe sunmadan 22 işçinin görevine son verdi. Mesai bitiminin ardından işsiz kaldıklarını öğrenen işçiler, duruma tepki gösterdi.
KÜRT'E "DEM" SORUNU
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası yetkilileri, yaşanan işçi kıyımını kınadı.
Belediye yönetimi konuyla ilgili herhangi açıklama yapmaktan kaçınırken, haksız yere işten çıkarılan emekçilerin hukuki süreç başlatarak konuyu yargıya taşıyacağı öğrenildi.
760 GÜNDÜR EYLEMDELER
Şehirde daha önce yaşanan benzer olaylara karşı başlatılan eylemler sürüyor.
İşten çıkarılan işçilerin, Hizmet-İş Sendikası öncülüğünde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde başlattığı oturma eylemi 760. gününe ulaştı.
28 AYDA 2 BİN İŞÇİYİ KOVDULARDiyarbakır'da yerel seçimleri kazanan DEM Parti'li yönetimlerin, yaklaşık 28 ay içerisinde toplamda 2 bin çalışanı işten attığı belirtiliyor.