İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 3. Dalga operasyonda tutuklanan İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına yönelik rüşvet soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, kurum bünyesinde gerçekleşen rüşvet, adrese teslim ihale ve usulsüzlük çarkı tüm detaylarıyla ortaya konuldu.

Taner Çetin ve Ekrem İmamoğlu (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) ADRESE TESLİM İHALE Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, iddianamede, Yeni Fikir Eğitim Tasarım A.Ş. başta olmak üzere GSM Medya Ltd. Şti. ve Hızır Sağlık A.Ş. gibi şirketlerin ihaleleri sistematik olarak kazandığı bilgisi yer aldı. İhale komisyonunda görevli bazı kamu görevlileri organize şekilde hareket ederek, birbirleriyle bağlantısı bulunan bu şirketlerin farklı isimlerle ihalelere girmesine göz yumdu. Kâğıt üzerinde rekabet varmış gibi gösterilerek ihaleler adrese teslim şekilde bu firmalara verildi.