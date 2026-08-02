İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonda iddianame hazır: MASAK raporları ve para trafiği dosyada! Milyonluk ihalelerde ‘sahte rekabet’ oyunu
İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına yönelik rüşvet soruşturması tamamlandı. Adrese teslim ihaleler, lüks araç transferleri ve torbalarla taşınan milyonlarca liranın belgelendiği iddianamede sanıklara 36 yıla kadar hapis talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 3. Dalga operasyonda tutuklanan İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına yönelik rüşvet soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, kurum bünyesinde gerçekleşen rüşvet, adrese teslim ihale ve usulsüzlük çarkı tüm detaylarıyla ortaya konuldu.
ADRESE TESLİM İHALE
Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, iddianamede, Yeni Fikir Eğitim Tasarım A.Ş. başta olmak üzere GSM Medya Ltd. Şti. ve Hızır Sağlık A.Ş. gibi şirketlerin ihaleleri sistematik olarak kazandığı bilgisi yer aldı. İhale komisyonunda görevli bazı kamu görevlileri organize şekilde hareket ederek, birbirleriyle bağlantısı bulunan bu şirketlerin farklı isimlerle ihalelere girmesine göz yumdu. Kâğıt üzerinde rekabet varmış gibi gösterilerek ihaleler adrese teslim şekilde bu firmalara verildi.
PARALAR EŞE DOSTA AKTARILDI
MASAK incelemelerinde, ihale süreçleriyle ilgili usulsüz para trafiği ve lüks araç alımı tespit edildi. Beylikdüzü Belediyesinden ihale kazanan Fikri Murat Demir'in şirket hesabındaki paraların, aracı kişiler ve Taner Çetin'in asistanı Arzu Can üzerinden Borusan Otomotiv'e aktarıldığı, ertesi gün ise Çetin'in BMW marka lüks aracı teslim aldığı belirlendi. İhaleleri kazanan şirket sahipleri ve çalışanları tarafından; Taner Çetin'in 1. derece yakınlarına, asistanı Arzu Can'a ve eşi Savaş Can'ın hesaplarına yüz binlerce liralık para transferi yapıldığı saptandı.
TORBA TORBA PARA TAŞIDI
İhale sonrasında ise maliyeti yüksek olan yüz yüze eğitimler kâğıt üzerinde online eğitime çevrilerek firmaya haksız kazanç sağlandı.
Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici detaylardan biri ise rüşvet trafiğinin yürütülme biçimi oldu. İhaleyi kazanan Yeni Fikir Eğitim firmasının çalışanı Serkan Gürsoy'un, şirket hesabından 159 farklı işlemde toplam 8.768.926,90 TL nakit para çektiği saptandı. Paraların torbalarla taşındığı anlara ait görüntüler dosyaya girerken, söz konusu çalışanın kamu görevlileriyle rüşvet çarkının iletişimini sağladığı belirlendi.
İddianamede İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, iş insanı Fikri Murat Demir ve Taner Çetin'in asistanı Arzu Can hakkında 14'er yıldan 36'şar yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.