Önce çarptı, sonra yaralıların üzerinden geçti! Mersin'de dehşet kamerada
Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşanan kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobiliyle motosiklete çarpan sürücü, kaputuna düşen çocuğu indirdikten sonra yaralıların üzerinden geçerek kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, bir çocuk da aracın kaputuna düştü. Kaputtaki çocuğu indirip yeniden otomobiline binen sürücünün, yaralıların üzerinden geçerek kaza yerinden kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
KONTROLDEN ÇIKIP MOTOSİKLETE ÇARPTI
Olay, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen motosiklete çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, küçük bir çocuk otomobilin kaputunun üzerine düştü.
KAPUTTAKİ ÇOCUĞU İNDİRİP GAZA BASTI
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sürücü, aracından inerek kaputun üzerindeki çocuğu aşağı indirdi, yaralılara yardım etmek yerine yeniden direksiyon başına geçerek otomobili hareket ettirdi.
YARALILARIN ÜZERİNDEN GEÇEREK KAÇTI
Dehşet veren görüntülerde sürücünün, yerde ağır yaralı halde bulunan iki kişinin üzerinden otomobiliyle geçtiği görüldü. Bu sırada sürücüyü durdurmaya çalışan bir vatandaş da ezilmekten son anda kurtuldu.
Şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için emniyet ekipleri çalışma başlattı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.