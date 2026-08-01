YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için emniyet ekipleri çalışma başlattı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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