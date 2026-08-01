Dışişleri Bakanı Fidan mevkidaşı Arakçi ile görüştü: "Kalıcı barış için çaba göstermeye devam edeceğiz"

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan

ARAKÇİ SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından bölgedeki durumu ele aldı.

İran Dışişleri Bakanının resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Arakçi ve Ferhan telefonda görüştü.

Arakçi, görüşmede ülkesinin, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlamak için hazır olduğunu ve her türlü saldırıya karşılık vereceklerini belirterek, ABD'nin "maceracılıktan" doğacak sonuçlardan sorumlu olacağını belirtti.