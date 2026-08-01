Dışişleri Bakanı Fidan mevkidaşı Arakçi ile görüştü: "Kalıcı barış için çaba göstermeye devam edeceğiz"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Müzakere sürecindeki son durumun ele alındığı temasta Fidan, Türkiye'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için diplomatik çabalarını sürdüreceğini vurguladı.
Orta Doğu'da sıcak gelişmeler ve müzakere trafiği devam ederken, Ankara-Tahran hattında kritik bir diplomatik temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Sosyal medya hesabında açıklama yapan Fidan şu ifadelerde bulundu:
İranlı mevkidaşım Abbas Arakçi ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.
Görüşmede, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldık. Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir.
PAKİSTAN - İRAN TEMASI
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, bölgesel meseleler ile ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısı hakkında görüştü.
İran Dışişleri Bakanı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Arakçi ve Munir telefonda görüştü.
Taraflar görüşmede, "ABD'nin saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı girişimlerinin" olası sonuçları ile bölgedeki gerginliğin tırmanma ihtimalini ele aldı.
Arakçi, görüşmede ülkesinin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya hazır olduğunu ve her türlü saldırıya karşılık vereceğini kaydetti.
ARAKÇİ SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından bölgedeki durumu ele aldı.
İran Dışişleri Bakanının resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Arakçi ve Ferhan telefonda görüştü.
Arakçi, görüşmede ülkesinin, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlamak için hazır olduğunu ve her türlü saldırıya karşılık vereceklerini belirterek, ABD'nin "maceracılıktan" doğacak sonuçlardan sorumlu olacağını belirtti.