Batı'nın gözüne girmek için yine sınır tanımadı! Cem Özdemir'den alçak provokasyon: Yine Müslümanları kötüledi

Müslüman karşıtı şiddet istatistikleri. Günde 11 Müslüman'ın saldırıya uğradığı, camilerin kundaklandığı Almanya'da Eyalet Başbakanı olan Özdemir'in, ırkçı saldırıları görmezden gelip faturayı yine Müslümanlara kesmesi "Kime hizmet ediyor?" sorusunu akıllara getirdi. Özdemir, sosyal medya hesapları üzerinden de provokasyonuna devam ederek şu paylaşımlarda bulundu: "Renkli ve çeşitli bir Baden-Württemberg'den gurur duyuyorum. Bugün kutlama yapan, gösteri düzenleyen ve saygı, hoşgörü ile dayanışma için çaba gösteren herkese Stuttgart'ta ilham verici ve huzurlu bir CSD diliyorum. Mutlu Gurur!"

"Berlin'deki CSD'ye yönelik terör saldırısı korkunç. Kurbanlara ve yakınlarına derin taziyelerimi sunuyorum. Sadece başsağlığı dilemekle yetinme zorunluluğumuz var. Çünkü devlet, kamusal alanda güvenliği sağlamakla yükümlüdür, gerekirse sert önlemlerle de olsa."

"CSD, yaşam sevinci ve dayanışmanın bir bayramıdır. Radikal gruplar sürekli olarak LGBTTIQ+ onurunu terörizmle kırmaya çalışır. Bu saldırılara kararlılıkla set çekiyoruz. Benim için geçerli olan: Özgürlüğün düşmanlarına özgürlük yok!"

"Ülke, vatandaşlara aittir; parklarda, tren istasyonlarında, festivallerde, her sokakta, her yerde, her zaman. Teröristler bizi korkuyla boğmak ve bu alanları elimizden almak istiyor. Başaramayacaklar. Bir aradayız, şimdi daha da fazla."