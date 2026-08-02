Batı'nın gözüne girmek için yine sınır tanımadı! Cem Özdemir'den alçak provokasyon: Yine Müslümanları kötüledi
Almanya'da 26 Temmuz 2026'da Berlin'de düzenlenen sözde "Onur Yürüyüşü" etkinliğinde yaşanan ve 1 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı araçlı saldırı, gurbetçilerimizi ve Müslüman toplumunu hedef alan dev bir linç kampanyasına dönüştürüldü. Mayısta Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı koltuğuna oturan Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tanınan Cem Özdemir, olayı fırsat bilip yine Müslüman toplumu ve dernekleri hedef gösterdi.
26 Temmuz Pazar günü Berlin'deki CSD yürüyüşünde 21 yaşındaki Lübnan kökenli Abdul B. adlı şahıs aracını kalabalığın üzerine sürdü.
Olayda 65 yaşındaki Polonyalı bir kadın hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Saldırgan ertesi gün polis tarafından vurularak öldürülürken, Neukölln'deki bir gençlik grubuyla bağlantılı olduğu iddia edildi.
ÇİRKİN PROVOKASYON
Saldırının hemen ardından Almanya'daki Müslüman çatı örgütleri ve dernekler olayı anında ve net bir şekilde kınadı. Ancak Alman siyasetinde yer edinmek için her fırsatta kendi köklerine ve Müslümanlara saldırmayı alışkanlık haline getiren Cem Özdemir, bu kınama açıklamalarını "yetersiz" bulup çirkin bir provokasyona imza attı.
MÜSLÜMANLARI HEDEF GÖSTERDİ
Müslüman derneklerin açıklamasında "LGBT düşmanlığı" vurgusu olmadığını iddia eden Özdemir, İslam topluluklarını açıkça hedef göstererek şu skandal ifadeleri kullandı:
"Müslüman çatı örgütleri, saldırganın kendi dinine atıfta bulunduğu gerçeğini görmezden gelemez. Bu konu mutlaka dile getirilmelidir. İslami çatı örgütlerini bu konuyla yüzleşmeye çağırıyorum. Müslüman kurumlar en ön safta yer almalıdır."
Sosyal medya hesabından da şovuna devam eden Özdemir, "Özgürlüğün düşmanlarına özgürlük yok" diyerek Batılı efendilerine şirin görünmek için Müslüman kitleyi "potansiyel tehdit" ilan etti.
ÖZDEMİR KİME HİZMET EDİYOR?
Cem Özdemir'in gurbetçileri ve Müslümanları hedef gösteren bu provokatif dili, Almanya'da tırmanan İslamofobi ortamında büyük tepki topladı. Çünkü Alman hükümetinin desteklediği İslam ve Müslüman Düşmanlığı Karşıtı İttifak'ın (CLAIM) Haziran 2026'da yayımladığı resmi rapor, Almanya'da Müslümanların nasıl bir ateş çemberinden geçtiğini net bir şekilde ortaya koyuyor:
- Saldırılarda Patlama: Almanya'da son 1 yılda Müslümanlara yönelik tam 4.096 nefret suçu işlendi! Bu rakam bir önceki yıla göre %33 artış demek.
- Günde 11 Saldırı: Almanya sokaklarında her gün ortalama 11 Müslüman (ayrımcılık, hakaret, tehdit veya fiziki şiddet) saldırıya uğruyor.
- Camiler ve Kadınlar Hedefte: 2025 yılında 61 cami ırkçıların ve aşırı sağcıların saldırısına uğradı. Başörtülü kadınlar sokakta açıkça taciz ediliyor.
Günde 11 Müslüman'ın saldırıya uğradığı, camilerin kundaklandığı Almanya'da Eyalet Başbakanı olan Özdemir'in, ırkçı saldırıları görmezden gelip faturayı yine Müslümanlara kesmesi "Kime hizmet ediyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Özdemir, sosyal medya hesapları üzerinden de provokasyonuna devam ederek şu paylaşımlarda bulundu:
"Renkli ve çeşitli bir Baden-Württemberg'den gurur duyuyorum. Bugün kutlama yapan, gösteri düzenleyen ve saygı, hoşgörü ile dayanışma için çaba gösteren herkese Stuttgart'ta ilham verici ve huzurlu bir CSD diliyorum. Mutlu Gurur!"
"Berlin'deki CSD'ye yönelik terör saldırısı korkunç. Kurbanlara ve yakınlarına derin taziyelerimi sunuyorum. Sadece başsağlığı dilemekle yetinme zorunluluğumuz var. Çünkü devlet, kamusal alanda güvenliği sağlamakla yükümlüdür, gerekirse sert önlemlerle de olsa."
"CSD, yaşam sevinci ve dayanışmanın bir bayramıdır. Radikal gruplar sürekli olarak LGBTTIQ+ onurunu terörizmle kırmaya çalışır. Bu saldırılara kararlılıkla set çekiyoruz. Benim için geçerli olan: Özgürlüğün düşmanlarına özgürlük yok!"
"Ülke, vatandaşlara aittir; parklarda, tren istasyonlarında, festivallerde, her sokakta, her yerde, her zaman. Teröristler bizi korkuyla boğmak ve bu alanları elimizden almak istiyor. Başaramayacaklar. Bir aradayız, şimdi daha da fazla."
WEGNER'DEN "OKULLARA İSLAM DERSİ KOYALIM" ÖNERİSİ
Özdemir Müslümanlara çamur atıp hedef gösterirken, Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner ise akılcı bir yol önerdi. Gençlerin yeraltı odakları yerine devletin kontrolünde dinini öğrenmesi gerektiğini belirten Wegner:
"Devlet okullarında İslam din dersi verilmesi, gençleri yanlış etkilerden korumaya büyük katkı sağlar. Berlin'deki bazı grupların gençleri radikalleştirmesi bu sayede engellenir." açıklamasını yaptı.
BATI'NIN GÖZÜNE GİRMEK İÇİN HER TABUYU YIKTI!
1965 Bad Urach doğumlu , Tokatlı Çerkes bir baba ile İstanbullu bir annenin çocuğu olan ve kendisini "seküler Müslüman" olarak tanımlayan Cem Özdemir, Alman siyasetinde yükselebilmek için yıllardır her fırsatta kendi değerlerini hedef alıyor.
Cem Özdemir'in Müslüman toplumunu ve Türkiye'yi hedef alan vukuatları sadece bu olayla sınırlı değil. Siyasi kariyeri boyunca Batı medyasının ve sağ siyasetin alkışını almak için kendi değerlerine savaş açtı:
Kızını Alet Etti (FAZ Makalesi - 2024): Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yayımlanan makalesinde, 18 yaşındaki kızının Berlin sokaklarında göçmen erkekler tarafından taciz edildiğini öne sürdü. "Arap ve Müslüman kültüründeki erkek egemen yapıları" suçlayarak göçmen karşıtı sağcıların ekmeğine yağ sürdü.
Sözde Ermeni Tasarısının Mimarı (2016): Almanya Meclisi'nde (Bundestag) 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanıyan tasarının öncülüğünü yaptı.
Marjinal Camiye Destek: Berlin'de mukaddesatımızı hiçe sayarak kurulan ve marjinal gruplara kucak açan sözde "İbn Rushd-Goethe Camii"ne koruma ordusuyla giderek destek vermişti ve Türkiye'yi hedef almıştı.
Ermenistan Ziyareti: Erivan'a giderek "Ermenistan Rusya'ya yaklaştıkça özgürlükler azalır" diyerek jeopolitik tetikçilik yaptı.
Bundestag'da 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanıyan tasarının öncülüğünü yaptı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Kanlarının laboratuvar testinden geçmesi lazım" karşılığını vernişti.
Mayıs 2026'da Koltuğa Oturdu: Alman seçmene şirin görünerek Yeşiller-CDU ortaklığıyla Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı oldu. Koltuğa oturur oturmaz da yine Müslümanları hedef almaktan geri durmadı.