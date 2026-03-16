İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kuşadası Belediyesiyle bağlantılı "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

"Rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hakkında "Rüşvet Almak" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.03.2026 tarih ve 2026/276 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."