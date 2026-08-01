TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Saldırıları ile Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu; yetkililer ve uzmanlardan sonra bu kez öğrenci ve öğretmenleri dinledi. 12. sınıf öğrencisi Muhammed Emrecan Öztürk, "Biz gençler, 'dijital yerliler' olarak teknolojinin tam içinde doğduk ve büyüdük" derken yetişkinlerin ise "Bu dünyaya sonradan dâhil olan dijital göçmenler" olduğunu söyledi. Öztürk, öğrencilerin sorun yaşadığında "kimliği ortaya çıkar" endişesiyle şikâyet edemediğini söyledi.

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, değerlendirme toplantıları düzenliyor. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

'İSPİYONCU' DENMESİN DİYE

12. sınıf öğrencisi Elif Berra Kuyumcu da gençler arasında şiddeti havalı gösteren 'hangimizin arkadaşı daha belalı' gibi tehlikeli akımlar dolaştığına dikkat çekti. Kuyumcu, "Yaş engelleri bulunsa bile VPN tarzı uygulamalar üzerinden bu ortamlara çok kolay bir şekilde erişilebiliyor. Gençler çoğu zaman 'ispiyoncu' durumuna düşmekten korktukları ya da aile baskısından çekindikleri için bu sıkıntıları sineye çekiyor" dedi.

10. sınıf öğrencisi Batuhan Er ise genellikle sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılarak akran zorbalığı uygulandığını, buna maruz kalanların yalnızlaştığını ifade etti. 11. sınıf öğrencisi Sude Çil de oyunların zararları sadece oyuna özenmekle sınırlı kalmadığını, öğrencilerin derslerde uyuyabildiğini söyledi.