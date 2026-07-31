İstanbul Boğazı’nda arızalanan gemi kurtarıldı! Trafik yeniden açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya'dan İskenderun'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan yük gemisinin Kıyı Emniyeti ekiplerince Ahırkapı demir sahasına güvenli şekilde çekildiğini açıkladı. Kurtarma operasyonu nedeniyle çift yönlü olarak askıya alınan Boğaz trafiği yeniden açıldı.

Demir cevheri yüklü gemi kurtarıldı (Fotoğraflar DHA foto arşivinden alınmıştır.)

KANLICA ÖNLERİNDE MAKİNE ARIZASI

Sao Tome ve Principe bayraklı, 22 bin ton demir cevheri yüklü ve 154 metre uzunluğundaki "Hacı Hüseyin" isimli dökme yük gemisi, Rusya'dan İskenderun Limanı'na seyir halindeyken Kanlıca açıklarında makine arızası yaşadı.

Karaya doğru sürüklenen geminin demir attığı bildirildi.

KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-8 ve NAZIM TUR römorkörleri ile KEGM-5 botu bölgeye sevk edildi.

Ekipler tarafından gemiye yönelik kurtarma operasyonu başlatılırken İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği saat 18.10 itibarıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.