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İstanbul Boğazı’nda arızalanan gemi kurtarıldı! Trafik yeniden açıldı

Rusya’dan İskenderun’a seyir halindeyken Kanlıca açıklarında makine arızası yaşayan 154 metrelik yük gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerince Ahırkapı demir sahasına çekildi. Kurtarma operasyonu nedeniyle çift yönlü kapatılan İstanbul Boğazı yeniden trafiğe açıldı.

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İstanbul Boğazı’nda arızalanan gemi kurtarıldı! Trafik yeniden açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya'dan İskenderun'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan yük gemisinin Kıyı Emniyeti ekiplerince Ahırkapı demir sahasına güvenli şekilde çekildiğini açıkladı. Kurtarma operasyonu nedeniyle çift yönlü olarak askıya alınan Boğaz trafiği yeniden açıldı.

Demir cevheri yüklü gemi kurtarıldı (Fotoğraflar DHA foto arşivinden alınmıştır.)Demir cevheri yüklü gemi kurtarıldı (Fotoğraflar DHA foto arşivinden alınmıştır.)

KANLICA ÖNLERİNDE MAKİNE ARIZASI

Sao Tome ve Principe bayraklı, 22 bin ton demir cevheri yüklü ve 154 metre uzunluğundaki "Hacı Hüseyin" isimli dökme yük gemisi, Rusya'dan İskenderun Limanı'na seyir halindeyken Kanlıca açıklarında makine arızası yaşadı.

Karaya doğru sürüklenen geminin demir attığı bildirildi.

KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-8 ve NAZIM TUR römorkörleri ile KEGM-5 botu bölgeye sevk edildi.

Ekipler tarafından gemiye yönelik kurtarma operasyonu başlatılırken İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği saat 18.10 itibarıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı’nda arızalanan gemi kurtarıldı! Trafik yeniden açıldı-3

GEMİ AHIRKAPI'YA ÇEKİLDİ

Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmaları sonucu arızalanan gemi güvenli şekilde Ahırkapı demir sahasına çekilerek demirletildi.

İstanbul Boğazı’nda arızalanan gemi kurtarıldı! Trafik yeniden açıldı-4

BOĞAZ TRAFİĞİ YENİDEN AÇILDI

Kurtarma operasyonunun tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yeniden açılarak normale döndü.

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İstanbul Boğazı’nda arızalanan gemi kurtarıldı! Trafik yeniden açıldı-6 İstanbul Boğazı’nda arızalanan gemi kurtarıldı! Trafik yeniden açıldı-7 İstanbul Boğazı’nda arızalanan gemi kurtarıldı! Trafik yeniden açıldı-8
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