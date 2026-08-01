CANLI | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda konuşuyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Büyüyerek, güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. İstanbul teşkilatımız üye seferberliğimizin adeta lokomotifi oldu. Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 253 bin yeni üye kazandırıldı. İstanbul'da üye sayımızı 2 milyon 198 bine çıkardık.

Şahsıma sizler gibi gayretli sizin gibi inanmış yol arkadaşları bahşettiği için Rabbime her zaman hamd ettiğimi bir kez daha burada ifade ediyorum.

Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda, ilkelerimizi benimseyen herkesle partimiziz çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan şeref duyarız. Bu çatı altında Türkiye merkezli siyaset yapmak isteyen herkese yer var.

Ülkenin en büyük siyasi hareketiyiz. "AK Parti bir Türkiye kitabıdır" diyoruz. "Burada herkese bir sayfa var. Herkesin hikayesine yer var" diyoruz.

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