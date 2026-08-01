Kıbrıs Barış Harekatı’nın tarihi bayrağı restorasyona alındı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın izlerini taşıyan Türk bayrağının koruma ve restorasyon sürecine alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Barış Harekâtı'nın Aziz Emanetine Sahip Çıkıyoruz. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın izlerini taşıyan, üzerinde yırtık ve delikler bulunan Türk bayrağımız, Sayın Aynur Gazcıoğlu Teyzemiz tarafından 36 yıldır büyük bir titizlikle muhafaza ediliyordu. Bu kıymetli emaneti, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla teslim aldık.

Bayrağımızı, Gaziantep Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarında uzmanlarımızın titiz çalışmalarıyla aslına uygun biçimde restore edeceğiz. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bayrağımızı yeniden Aynur Teyzemize teslim ederek gelecek nesillere ulaşmasını sağlayacağız.