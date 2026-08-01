Tutuklanan CHP'li Sinem Dedetaş Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk soruşturmasında utuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
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CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, Anayasa ve Belediye Kanununun ilgili maddelerine dayanarak geçici tedbir kararı aldı.
Alınan karar doğrultusunda Sinem Dedetaş görevinden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı, sürecin adli ve idari boyutlarıyla devam ettiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Üsküdar Belediye Başkanı Sinem DEDETAŞ, hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.07.2026 tarih ve 2026/994 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel