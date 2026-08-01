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Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreç ivme kazanacak

Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreç ivme kazanacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı’nda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Sürecin herhangi bir yol kazası yaşanmadan bugüne kadar getirildiğini belirten Erdoğan, hazırlıkları tamamlanan yasal düzenlemenin TBMM gündemine gelmesiyle sürecin ivme kazanacağını söyledi. Terörün Türkiye’ye ekonomik faturasının 2,3 trilyon doları aştığını vurgulayan Erdoğan, “Aklıselimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek; tahriklere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız” dedi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

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