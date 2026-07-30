Ankara parsel parsel... CHP'li ABB'den 3 milyarlık yeni arsa satışı: 7 yılda 38 milyar lirayı aşan satış

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut'ta bulunan 100 bin metrekareyi aşan ticaret alanı imarlı arsayı 3 milyar 65 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. Son bir haftada satışa sunulan belediye taşınmazlarının toplam değerinin yaklaşık 4,3 milyar liraya ulaştığı belirtilirken, Yavaş döneminde satışa çıkarılan veya satışı gerçekleştirilen gayrimenkullerin toplam değerinin ise 38 milyar lirayı aştığı ifade edildi.

3 MİLYAR LİRALIK DEV ARSA SATIŞTA

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan ihale ilanına göre, Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi'nde bulunan 130379 ada 1 parsel numaralı 100 bin 451 metrekarelik ticaret alanı imarlı arsa satış listesine eklendi.

Taşınmaz için 3 milyar 65 milyon lira muhammen bedel belirlenirken, ihaleye katılacak firmaların 91 milyon 950 bin lira geçici teminat yatırması gerekiyor.