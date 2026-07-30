Ankara parsel parsel... CHP'li ABB'den 3 milyarlık yeni arsa satışı: 7 yılda 38 milyar lirayı aşan satış
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut'ta değeri 3 milyar lirayı aşan dev arsayı satışa çıkardı. CHP'li Mansur Yavaş yönetiminin son 7 yılda satışa çıkardığı veya sattığı belediye taşınmazlarının toplam değerinin 38 milyar lirayı aştığı belirtilirken, yeni ihale "Ankara parsel parsel satılıyor" eleştirilerini yeniden gündeme taşıdı.
CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut'ta bulunan 100 bin metrekareyi aşan ticaret alanı imarlı arsayı 3 milyar 65 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. Son bir haftada satışa sunulan belediye taşınmazlarının toplam değerinin yaklaşık 4,3 milyar liraya ulaştığı belirtilirken, Yavaş döneminde satışa çıkarılan veya satışı gerçekleştirilen gayrimenkullerin toplam değerinin ise 38 milyar lirayı aştığı ifade edildi.
3 MİLYAR LİRALIK DEV ARSA SATIŞTA
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan ihale ilanına göre, Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi'nde bulunan 130379 ada 1 parsel numaralı 100 bin 451 metrekarelik ticaret alanı imarlı arsa satış listesine eklendi.
Taşınmaz için 3 milyar 65 milyon lira muhammen bedel belirlenirken, ihaleye katılacak firmaların 91 milyon 950 bin lira geçici teminat yatırması gerekiyor.
İHALE 13 AĞUSTOS'TA
İlana göre satış, 13 Ağustos'ta Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek. Şartname kapsamında alıcı bedelin yüzde 50'sini peşin ödeyecek, kalan kısmını ise kanuni faiziyle birlikte üç eşit taksitte yatırabilecek. Tapu harçları ile ihale ve sözleşmeye ilişkin resmi giderler de alıcı tarafından karşılanacak.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Temmuz'da da belediyeye ait 11 taşınmazı satışa çıkarmıştı. Toplam rayiç bedeli 1 milyar 288 milyon 990 bin lira olan taşınmazlar arasında Etimesgut'un Eryaman, Şeker ve Yukarıyurtçu mahallelerindeki arsalar öne çıkmıştı.
Son bir haftada satışa çıkarılan belediye taşınmazlarının toplam büyüklüğü yaklaşık 4,3 milyar liraya ulaştı.
7 YILDA 38 MİLYAR LİRAYI AŞAN SATIŞ
Son satış ilanıyla birlikte, CHP'li Mansur Yavaş'ın görev süresince satışa çıkarılan veya satışı gerçekleştirilen belediye taşınmazlarının toplam değerinin 38 milyar lirayı aştığı ifade ediliyor.
"Ankara parsel parsel satılıyor", "Milyarlarca dolarlık gayrimenkul geliri buhar mı oldu?" eleştirilerinin yeniden gündeme geldiği süreçte, CHP'li Mansur Yavaş yönetiminin belediyeye ait taşınmaz satışları kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.