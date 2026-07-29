TBMM Başkanı Kurtulmuş AK Parti heyetini kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş; Efkan Ala, Abdullah Güler ve Ömer Çelik’ten oluşan AK Parti heyetini kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Giriş Tarihi:
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti heyetini kabul etti.
Heyette, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel