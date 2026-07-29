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TBMM Başkanı Kurtulmuş AK Parti heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş; Efkan Ala, Abdullah Güler ve Ömer Çelik’ten oluşan AK Parti heyetini kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş AK Parti heyetini kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti heyetini kabul etti.

Heyette, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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