Konteyner üreticisi Nejdet Kuy konuştu: Deprem konutları ödemesinden Haluk Levent’e 70 milyon TL ödediğini itiraf etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Ahbaplar Soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Pegas Global yetkilisi Nejdet Kuy, deprem bölgesinde yapılması planlanan 352 çelik ev için alınan peşinatın 70 milyon TL'sini, Haluk Levent'e sözde "borç" verilmek üzere Cemil Yeşil'in şirketine ve aracılık eden kişilere gönderdiğini itiraf etti.

Kuy'un beyanına göre paranın 55 milyon TL'si banka üzerinden, 15 milyon TL'si ise nakit olarak elden teslim edildi. Takvim'in ulaştığı ifadede, Kuy'un Haluk Levent'in daha sonra dernek yöneticilerinin yanında Pegas Global'den 70 milyon TL borç aldığını kabul ettiğini beyan ettiği yer aldı.

Dosyaya yansıyan ifadede, konteyner, konut, okul ve gençlik merkezi projeleri kapsamında dernekten Kuy'a yapılan ödemelerin yaklaşık 752 milyon TL'ye ulaştığı belirtildi.