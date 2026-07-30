AHBAP soruşturmasında Hüseyin Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı: 2 ayda 2.2 milyarlık satış! BM ve ABD fonu iddiası | Kanser oyunu
AHBAP Derneği soruşturmasında gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran, emniyet ifadesinde Haluk Levent’in uluslararası yardım fonları vaadiyle kendisini ikna ettiğini öne sürdü. 2,2 milyar lira değerindeki 22 taşınmazı devretmesine rağmen sadece 151 milyon lira alabildiğini iddia eden Başaran, Levent’in vefat eden kızının adını kullanarak duygusal istismarda bulunduğunu söyledi. Ödemeler aksayınca Levent’in "Mide kanseriyim" diyerek kendisini oyaladığını öne süren iş insanı, mülklerinin jet hızıyla üçüncü kişilere devredilip ipotek ettirildiğini iddia ederek, "Ben sadece taşınmaz satışı gerçekleştirdim. Ve paramı da alamadım, bu konuda mağdur edilen de benim." dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneğine yönelik sürdürülen soruşturmada çok konuşulacak yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Haluk Levent ile tanışıklığından dev taşınmaz devirlerine, vefat eden kızının adının kullanıldığı iddiasından milyonlarca liralık ipotek zincirine kadar tüm ayrıntılar dosyaya girdi. Başaran, 2,2 milyar liralık taşınmaz sattığını ancak ödemelerini alamayarak mağdur edildiğini beyan etti.
GÖKTÜRK'TEKİ BALIKÇIDA BAŞLAYAN GÖRÜŞME TRAFİĞİ
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan iş insanı Hüseyin Başaran, Haluk Levent ile yaklaşık 4 yıl önce Trabzon'daki bir belediye konseri sırasında otel terasında çay içerek tanıştıklarını ve uzun süre görüşmediklerini beyan etti. Yollarının Şubat 2026'da yeniden kesiştiğini aktaran Başaran, İstanbul Göktürk'teki bir balıkçıda yaşanan karşılaşma anını anlatarak Levent'in kendisini fark edip "Hüseyin abi nasılsın?" diyerek yanına geldiğini söyledi.
Bu temasın ardından Levent'in Göktürk'te bulunan inşaat projesine geldiğini belirten Başaran, daireleri gezmek isteyen sanatçıyı satış ekibine yönlendirdiğini kaydetti.
"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VİDEOLARINI GÖSTERİP GÜVEN SAĞLADI"
Daire incelemesinin ardından Levent'in deprem bölgesinde yürüttüğü faaliyetlerden bahsettiğini aktaran iş insanı, uluslararası fon iddiasıyla nasıl ikna edildiğini detaylandırdı. Levent'in kendisine elinde çok sayıda proje olduğunu söylediğini belirten Başaran, ikna sürecini şu sözlerle aktardı:
"Amerika, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerden yardım fonlarından bahsetti ve bana Amerika'daki Birleşmiş Milletler Topluluğunun Genel Sekreter Yardımcısıyla beraber resimlerini ve gitar çalarken ki videosunu gösterdi. Bu kişilerin kendisine çok güvendiğini çeşitli zamanlarda deprem bölgesi için fonlar yollandığını söyledi. Ben de bu resim ve videoları görünce durumu ciddiye aldım."
BARTER HAVUZ SİSTEMİ VE YELİZ KAYA DETAYI
Yurt dışı fonlarının Türkiye'ye ulaşmasının 6 ila 9 ay sürdüğünü öne süren Levent'in, bu fonlardan yararlanabilmek için taşınmazların kendi kurduğu bir "Barter Havuzu"nda toplanması gerektiğini belirttiği ifadeye yansıdı. Sistemin kendisiyle ilgisi olmadığını vurgulayan Başaran, "Barter Havuzu şu şekilde işlemekte; bir yurt yapılacağı zaman bunun bedelini taşınmaz olarak ödenmesidir. Bu sistemin benimle alakası yoktur. Haluk Levent kullandığı sistemi anlattı." ifadelerini kullandı.
Peşin satış prensibini bozarak vadeli satışı kabul ettiğini dile getiren iş insanı, devirlerin neden dördüncü bir şahıs üzerine yapıldığını ise şu sözlerle açıkladı:
"Normalde peşin satışlar yapmaktayım. Ancak daha sonra yine aynı satış ofisine asistanı olduğunu söylediği Yeliz Kaya isimli kişiyle geldi. 3 Şubat günü yapılan protokolle toplam 602 milyon lira karşılığında 4 taşınmazın Yeliz Kaya üzerine devredilmesini söyledi. Bunun sebebinin yurt dışından gelen fonların yetkilisinin Yeliz Kaya olduğunu söyledi. Bizde devrettik."
"RAHMETLİ KIZIMA OLAN HASSASİYETİMİ KULLANDI"
Senet vadesinden önce yapılan ilk ödemenin kendisinde güven pekiştirdiğini aktaran Başaran, Levent'in hayatını kaybeden kızının adını sürece dahil ettiğini ve bu durumun duygusal istismara dönüştüğünü savundu. Yaşananları detaylandıran Başaran, "Neredeyse her gün evime geliyordu. Hatay'daki bir okulun resmini getirerek 'Bu okul tamamlandığında rahmetli kızının adını verelim abi' dedi. Ramazan çadırı yaptırdığını ve üzerinde kızımın adının yazdığına dair fotoğraf gösterdi. Tüm bunların kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptığını düşünüyorum." dedi.
22 TAŞINMAZ, 2.2 MİLYAR LİRALIK SATIŞ VE AKSAYAN ÖDEMELER
Şubat 2026'dan Nisan ayı sonuna kadar Yeliz Kaya üzerine toplam 22 taşınmazın satışının yapıldığını belirten Başaran, resmi rakamları dosyaya sundu. Taşınmazların toplam satış bedelinin 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 lira olduğunu bildiren iş insanı, bu devasa tutara karşılık yalnızca 4 parça halinde 151 milyon 680 bin lira tahsilat yapabildiğini beyan etti.
Trabzon Çimento'ya ait 12 milyon dolar değerindeki Fındık Fabrikası'nın da devredilen mülkler arasında olduğunu aktaran Başaran, rayiç değerlerin tapuda düşük gösterildiğini ve ödemeler aksayınca şüphelenmeye başladığını kaydetti.
"TELEFONLARA ÇIKMADI, 'MİDE KANSERİYİM' DEDİ"
Ödeme günü yaklaştıkça oyalama sürecinin başladığını öne süren Başaran, Levent ile aralarında geçen telefon trafiğini ve devredilen taşınmazların arkasındaki ipotek zincirini şu sözlerle dile getirdi:
"Bu ödemeler konusunda kendisi ile iletişim kurmaya çalıştım fakat telefonlarıma çıkmamaya başladı. İrtibat kurduğumuzda da Amerika'da olduğunu, 'fon yetkilileri ile toplantıyım, bir iki güne döneceğim, her şeyi hallediyorum abi merak etme' dedi. Ancak gelmedi. Ben ısrarla aramaya devam edince mide kanseri olduğunu söyledi. Sonuç olarak ben de artık şüphelenmeye ve durumu araştırmaya başladım."
Tapu kayıtları üzerinde yaptıkları incelemede mülklerin jet hızıyla üçüncü taraflara geçirildiğini gördüklerini söyleyen Başaran, tezgahı şu ifadelerle açıkladı:
"Araştırmalarım sonucunda tapu kayıtlarını incelettiğimizde Yeliz Kaya üzerindeki taşınmazların 1-2 gün içerisinde Ankara'daki Esin Önder Çağlayan isimli kişiye veya bu kişinin sahibi olduğu Kanat Savunma ve Globus Savunmaya devredildiğini, daha ötesi onların da hemen yüksek miktarlarda kredi için başvurduğunu ve tüm taşınmazlara ipotek konulduğunu gördük. 4 ayrı işlemde yapılan ödemelerin 3 tanesi Yeliz Kaya'dan gelirken son ödeme Esin Önder Çağlayan'nın sahibi olduğu Globus Savunmadan Yeliz Kaya adına daire satış bedeli işlem açıklaması ile yapıldı. Bu da zaten bu 3 kişinin birlikte hareket ettiğini göstermektedir."
"AHBAP'A BAĞIŞ YAPMADIM, MAĞDUR EDİLEN BENİM"
Ahbap Derneği'ne herhangi bir bağışta bulunmadığını, deprem döneminde şahsi şirketleri üzerinden resmi kanallarla tır dolusu yardım gönderdiğini ve depremzedeleri kendi otelinde aylarca ücretsiz ağırladığını vurgulayan iş insanı, savcılığa şikayette bulunarak tapulara tedbir koydurttuğunu aktardı. Başaran, "Ben çok uzun yıllardır bu işi yapmaktayım. Ben sadece taşınmaz satışı gerçekleştirdim. Ve paramı da alamadım, bu konuda mağdur edilen de benim." diyerek kendisini savundu.
SORGUDAKİ "MİLYONLUK DEĞER FARKI" SORUSUNA YANIT
Emniyet sorgusunda ifade veren iş insanına, beyan ettiği 60 milyon dolarlık taşınmaz değerinin banka ekspertiz raporlarında 24 milyon 800 bin dolar olarak çıkması ve aradaki devasa fark soruldu.
"Anlaşma miktarının toplamı 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 TL'dir. Bankanın yapmış olduğu eksper raporları her zaman için düşük çıkmaktadır. Bütün bedeller rayiçlere uygundur. Tarafıma gelen ödeme de 151 milyon 680 bin TL'dir. Buna ait dekontlar da zaten yine sunmuş olduğum belgelerde mevcuttur."