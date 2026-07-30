AHBAP soruşturmasında Hüseyin Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı: 2 ayda 2.2 milyarlık satış! BM ve ABD fonu iddiası | Kanser oyunu

22 TAŞINMAZ, 2.2 MİLYAR LİRALIK SATIŞ VE AKSAYAN ÖDEMELER

Şubat 2026'dan Nisan ayı sonuna kadar Yeliz Kaya üzerine toplam 22 taşınmazın satışının yapıldığını belirten Başaran, resmi rakamları dosyaya sundu. Taşınmazların toplam satış bedelinin 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 lira olduğunu bildiren iş insanı, bu devasa tutara karşılık yalnızca 4 parça halinde 151 milyon 680 bin lira tahsilat yapabildiğini beyan etti.

Trabzon Çimento'ya ait 12 milyon dolar değerindeki Fındık Fabrikası'nın da devredilen mülkler arasında olduğunu aktaran Başaran, rayiç değerlerin tapuda düşük gösterildiğini ve ödemeler aksayınca şüphelenmeye başladığını kaydetti.

"TELEFONLARA ÇIKMADI, 'MİDE KANSERİYİM' DEDİ"

Ödeme günü yaklaştıkça oyalama sürecinin başladığını öne süren Başaran, Levent ile aralarında geçen telefon trafiğini ve devredilen taşınmazların arkasındaki ipotek zincirini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu ödemeler konusunda kendisi ile iletişim kurmaya çalıştım fakat telefonlarıma çıkmamaya başladı. İrtibat kurduğumuzda da Amerika'da olduğunu, 'fon yetkilileri ile toplantıyım, bir iki güne döneceğim, her şeyi hallediyorum abi merak etme' dedi. Ancak gelmedi. Ben ısrarla aramaya devam edince mide kanseri olduğunu söyledi. Sonuç olarak ben de artık şüphelenmeye ve durumu araştırmaya başladım."

Tapu kayıtları üzerinde yaptıkları incelemede mülklerin jet hızıyla üçüncü taraflara geçirildiğini gördüklerini söyleyen Başaran, tezgahı şu ifadelerle açıkladı:

"Araştırmalarım sonucunda tapu kayıtlarını incelettiğimizde Yeliz Kaya üzerindeki taşınmazların 1-2 gün içerisinde Ankara'daki Esin Önder Çağlayan isimli kişiye veya bu kişinin sahibi olduğu Kanat Savunma ve Globus Savunmaya devredildiğini, daha ötesi onların da hemen yüksek miktarlarda kredi için başvurduğunu ve tüm taşınmazlara ipotek konulduğunu gördük. 4 ayrı işlemde yapılan ödemelerin 3 tanesi Yeliz Kaya'dan gelirken son ödeme Esin Önder Çağlayan'nın sahibi olduğu Globus Savunmadan Yeliz Kaya adına daire satış bedeli işlem açıklaması ile yapıldı. Bu da zaten bu 3 kişinin birlikte hareket ettiğini göstermektedir."

"AHBAP'A BAĞIŞ YAPMADIM, MAĞDUR EDİLEN BENİM"

Ahbap Derneği'ne herhangi bir bağışta bulunmadığını, deprem döneminde şahsi şirketleri üzerinden resmi kanallarla tır dolusu yardım gönderdiğini ve depremzedeleri kendi otelinde aylarca ücretsiz ağırladığını vurgulayan iş insanı, savcılığa şikayette bulunarak tapulara tedbir koydurttuğunu aktardı. Başaran, "Ben çok uzun yıllardır bu işi yapmaktayım. Ben sadece taşınmaz satışı gerçekleştirdim. Ve paramı da alamadım, bu konuda mağdur edilen de benim." diyerek kendisini savundu.

SORGUDAKİ "MİLYONLUK DEĞER FARKI" SORUSUNA YANIT

Emniyet sorgusunda ifade veren iş insanına, beyan ettiği 60 milyon dolarlık taşınmaz değerinin banka ekspertiz raporlarında 24 milyon 800 bin dolar olarak çıkması ve aradaki devasa fark soruldu.

"Anlaşma miktarının toplamı 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 TL'dir. Bankanın yapmış olduğu eksper raporları her zaman için düşük çıkmaktadır. Bütün bedeller rayiçlere uygundur. Tarafıma gelen ödeme de 151 milyon 680 bin TL'dir. Buna ait dekontlar da zaten yine sunmuş olduğum belgelerde mevcuttur."

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