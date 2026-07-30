İzmit Belediye Başkan Vekili seçildi! Üçüncü turda Lütfü Obuz kazandı
Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yerine yapılan başkan vekilliği seçimini CHP’nin adayı Lütfü Obuz kazandı. Obuz, üçüncü turda 22 oy alarak başkan vekili seçildi.
Giriş Tarihi:
Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine yapılan başkan vekilliği seçimini CHP'nin adayı Lütfü Obuz kazandı. Obuz, üçüncü turda 22 oy alarak başkan vekili seçildi.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel